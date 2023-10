Biden pedirá al Congreso de EE.UU. un paquete de ayuda a Israel "sin precedentes"

El presidente de EE.UU. pedirá esta semana al Congreso del país un paquete de ayuda a Israel "sin precedentes". Al mismo tiempo, anunció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y Cisjordania.

"A finales de esta semana, pediré al Congreso de EE.UU. un paquete de ayuda sin precedentes para la defensa de Israel", dijo este miércoles en un discurso durante su visita al país hebreo.

En esa línea, indicó que Washington seguirá proporcionando a Tel Aviv suministros completos de municiones para el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que su país no permanecerá inactivo en caso de amenazas a Israel.

Por otra parte, le advirtió al país hebreo que debe tener en cuenta en sus acciones militares en la Franja de Gaza que no todos los palestinos son parte del movimiento Hamás. Además, insistió en una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, pidiendo un movimiento renovado hacia la paz.

La visita de Biden a Israel al día siguiente de un ataque aéreo contra el hospital Al-Ahli de Gaza, que dejó al menos 500 muertos y miles de heridos.

Al respecto, el presidente estadounidense apoyó la versión israelí de los hechos. "Basándome en lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo y no usted", dijo a las autoridades israelíes que lo recibieron en el aeropuerto Ben Gurión. "Hay mucha gente que no está segura. Así que tenemos que superar muchas cosas", agregó