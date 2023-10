Seymour Hersh: "Gaza se está convirtiendo en un Hiroshima sin uso de armas nucleares"

El reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh afirmó, al citar a sus fuentes, que la ciudad de Gaza "está en proceso de convertirse en una Hiroshima" sin uso de armas nucleares.

En un nuevo artículo publicado este jueves en su blog, el ganador del premio Pulitzer escribió, citando a analistas en el ámbito de la inteligencia, que las autoridades israelíes no planean otorgarles ninguna posibilidad de sobrevivir a los miembros del movimiento radical Hamás.

"Un funcionario bien informado me dijo que 'la ciudad de Gaza está en proceso de convertirse en un Hiroshima sin uso de armas nucleares'", afirmó el periodista. En ese contexto, indicó que según los planes de Israel "no habrá necesidad de una invasión terrestre masiva", y que los militares israelíes se ocuparán de la búsqueda de los integrantes del movimiento que decidan rendirse. "Las órdenes —declaró el funcionario— son de 'disparar sin previo aviso'. Rendirse no será una opción", señaló Hersh.

"El plan de [el primer ministro de Israel, Benjamín] Netanyahu —me dijo un funcionario— pide al Ejército israelí matar a todos los miembros de Hamás que pueda encontrar, destruir el sistema de túneles, quizás usando bombas fabricadas por estadounidenses, que pueden penetrar decenas de metros bajo tierra antes de detonar, para así bloquear en su extremo sur lo que una vez fue la ciudad de Gaza", escribió el periodista. De acuerdo con sus palabras, los militares israelíes luego rastrearían "bloque por bloque" de la ciudad en búsqueda de las personas restantes.

No hay señal de que Hamás "sirviera de inspiración para los enemigos de Israel"

Según Hersh, los servicios de inteligencia estadounidenses sostienen que la incursión de Hamás —que se habría planeado desde hace dos años— "fracasó en todos los sentidos". Así, un funcionario estimó que el movimiento quería unir "al mundo árabe" de su lado y esperaba recibir el apoyo del grupo chií Hezbolá y de la Organización para la Liberación de Palestina.

Más de 10 días después del ataque, "me dijeron que no ha habido ninguna señal de que el alzamiento de Hamás sirviera de inspiración para los enemigos de Israel", subrayó Hersh.

