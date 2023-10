"No fue un intento de golpe": ministra responde dichos de Piñera sobre el estallido social en Chile

La titular del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, puntualizó que el sistema político aún no ha logrado resolver las demandas sociales que llevaron a las protestas de 2019.

La ministra del Trabajo y Previsión Social y portavoz subrogante del Gobierno de Chile, Jeannette Jara, respondió a los comentarios del expresidente Sebastián Piñera, quien tildó el mes pasado las masivas protestas en su contra de 2019 de "golpe de Estado no tradicional".

"En ningún caso fue un intento de golpe de Estado como lo ha señalado el expresidente Piñera, por diversas razones que se pueden dar desde lo teórico en la ciencia política, como hasta los hechos que ocurrieron", destacó la ministra en una entrevista telefónica a Tele13 Radio.

Jara consideró que el sistema político aún no ha logrado resolver las demandas sociales. "Lo claro, es que no lo logramos resolver y el presidente (Gabriel) Boric ha sido muy claro en que nuestra tarea como Gobierno no es buscar excusas, sino hacer que las cosas pasen", aseveró.

Comentarios de Piñera

Previo a que el país austral conmemorara el 11 de septiembre, el quiebre constitucional que desencadenó en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Piñera, quien gobernó Chile en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022), aseveró que la ciudadanía usó "brutalmente la violencia" durante las manifestaciones.

🔴 ExPresidente @sebastianpinera afirma en Argentina que su gobierno sufrió un "Golpe de Estado no tradicional". (@radiomitre) pic.twitter.com/VcAs6lJsS9 — N Prensa (@N_PrensaCL) September 22, 2023

"Efectivamente fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, pero no es el único golpe de Estado que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia", destacó.

Estallido social

El estallido social, como se le denominó en Chile, fue el desarrollo de unas multitudinarias movilizaciones en las que la población demandó mayores derechos y clamaba por una nueva Constitución que cambiara la que heredaron bajo la dictadura de Pinochet.

En diciembre de ese año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró en un informe que tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros de Chile incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza.

Además, sostuvo que la "gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros" se llevó a cabo "de manera fundamentalmente represiva".

El miércoles pasado, en el cuarto aniversario de aquel estallido, manifestantes chocaron con la Policía en las inmediaciones de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, escenario de las protestas que mantuvieron en vilo al Gobierno de Piñera.

"Todo indica que si bien hubo desordenes, estos no han sido de la magnitud de los años anteriores y Carabineros ha tenido un despliegue importante a fin de contener los temas de seguridad pública", dijo la ministra, quien a pesar de confirmar que hubo detenidos, prefirió que el Ministerio del Interior ofrezca las cifras "debidamente actualizadas".

