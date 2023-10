Jorge Rodríguez carga contra EE.UU. por injerir en asuntos internos de Venezuela

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del Ejecutivo venezolano en las negociaciones con la coalición opositora Plataforma Unitaria, rechazó "de manera categórica" los pronunciamientos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y del asesor especial de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González, sobre los alcances del acuerdo electoral firmado en Barbados, al considerar que faltan a la verdad e interfieren en los asuntos internos del país suramericano.

En declaraciones ofrecidas este jueves desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, el funcionario acusó a Blinken y a González de ignorar "cómo funcionan el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela" y de pretender chantajear a Caracas, a sabiendas de que no es posible hacerlo.

"No aceptaremos jamás ningún tipo de injerencia en asuntos que solamente podemos resolver –y resolveremos– las venezolanas y los venezolanos. A estas alturas, ya deberían saberlo (…). Venezuela no aceptará jamás que nadie se meta en sus asuntos, no somos chantajeables, no somos condicionables", recalcó, franqueado por otros representantes del Gobierno en los diálogos.

#EnVideo📹| Presidente de la AN, @jorgerpsuv, rechazó las falsas declaraciones de el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, y del Asesor Especial para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González.#CeroChantajepic.twitter.com/TuKtWp69dC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 19, 2023

Del mismo modo, llamó a recordar que la parte gubernamental respeta "la palabra empeñada" y está dispuesta a cumplir con lo estipulado en el acuerdo electoral, al tiempo que instó a la Plataforma Unitaria a defender "del mismo modo" el documento.

Matrices y revelaciones

Rodríguez también sindicó a EE.UU. de usar su "gran poder mediático y comunicacional" para difundir mentiras sobre las conversaciones a través de medios como The Washington Post o la agencia Bloomberg, en interés de avanzar "opiniones alejadas de la realidad" e imponer una matriz contraria a lo pactado.

Como respuesta a Washington advirtió que, de persistir estas conductas, se vería obligado a revelar el contenido de algunos de los intercambios que las partes convinieron en mantener fuera del ojo público.

#EnVideo📹| "Entiendan que nosotros tenemos palabra, a nosotros no nos chantajea nadie(...) preocúpense de cumplir con lo que se comprometieron" reiteró el Presidente de la Asamblea Nacional, @jorgerpsuv.#CeroChantajepic.twitter.com/DCX3kK7495 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 19, 2023

"Como nosotros tenemos palabra, no podemos hacer opinión o revelar algunas conversaciones que se han dado. A menos que nos obliguen. Si persiste la mentira, si persisten las observaciones y las opiniones alejadas de la realidad, si persiste el 'metichismo' (intromisión), nosotros vamos a hablar, vamos a revelar el tenor de las conversaciones que se han tenido", sostuvo.

El origen de la diatriba

La disputa comenzó con la publicación de un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. suscrito por Blinken, en el que se indica que la Administración de Joe Biden espera que Venezuela defina un cronograma electoral, concrete la habilitación "acelerada" de todos los que quieran aspirar a la presidencia en 2024 y libere a "todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente".

A esto se sumaron las declaraciones de González, quien dijo a Voz de América que la "expectativa" de su Gobierno era que "antes del fin de noviembre se vea la habilitación de todos los candidatos y candidatas", a lo que añadió que de no producirse estos resultados, se daría marcha atrás el alivio de sanciones anunciado la víspera.

Frente a esto, Rodríguez llamó a recordar que en la ruta electoral acordada, se estableció claramente que solo podrán postularse quienes "cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes en la ley venezolana", lo que deja fuera de juego a los aspirantes que han sido sancionados por la Contraloría General de la República.

"Entiendan que nosotros tenemos palabra, entiendan que a nosotros no nos chantajea nadie, entiendan que a nosotros no nos soborna nadie y entiendan que jamás hemos aceptado que se metan en los asuntos de Venezuela. Métanse en los asuntos de los EE.UU., preocúpense de cumplir con lo que se comprometieron, así como nosotros cumpliremos con lo que nos comprometimos", reiteró.

