Se derrumba una iglesia en Gaza tras bombardeo aéreo israelí

مجزرة جديدة.. الاحتلال يقصف نازحين يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذوكس وسط غزة، ما أدى لارتقاء شهداء ووجود إصابات.A new massacre.. The occupation bombed displaced people taking shelter in the Greek Orthodox Church in central Gaza, which led to the number of martyrs and injuries.… pic.twitter.com/7zEmcmg84y