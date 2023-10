Pelea en pleno tribunal de EE.UU. luego de que el asesino de una joven admitiera haberle disparado 22 veces (VIDEO)

Los familiares de una joven de 16 años asesinada el año pasado por su exnovio intentaron atacar al responsable del crimen mientras transcurría una audiencia judicial, este martes, en un tribunal de Houston (EE.UU.), informaron medios locales.

El incidente se produjo momentos después de que Frank DeLeon Jr., de 19 años, se declarara culpable de la muerte de Diamond Álvarez, como parte de un acuerdo con los fiscales a cambio de una pena de 45 años de prisión. En ese momento se permitió que declararan varios miembros de la familia Álvarez para que contaran el impacto que les ha supuesto el crimen. Entre ellos, habló la madre de la víctima, Anna Machado, quien llamó "monstruo" al acusado.

Afectada por la confesión de DeLeon, la mujer bajó del estrado y, visiblemente alterada, quiso acercarse a él, que estaba sentado junto a su abogado. Un oficial le impidió avanzar, pero de repente el tío de Diamond saltó de su asiento y se abalanzó violentamente sobre DeLeon. Al mismo tiempo, la madre del sindicado se acercó a Machado y la empujó, con lo que se desató una trifulca.

Los guardias actuaron de inmediato. Las familias tuvieron que ser separadas y el tío de la víctima terminó esposado. Al menos cuatro personas terminaron involucradas, y una de ellas fue inmovilizada con un arma de electrochoque, recoge el periódico Houston Chronicle.

Después de la audiencia, Machado habló con la prensa sobre el incidente y pidió disculpas por su reacción. Aseguró que había sentido mucho enojo y rabia. "Es un monstruo a mis ojos. Eso nunca cambiará", manifestó la madre, señalando que DeLeon no parecía arrepentido. "Se estaba riendo en mi cara. Todo este tiempo se estuvo riendo [como si] fuera una broma. Una vida no es una broma. Mi hija no es una broma", dijo.

El crimen

En la noche del 11 de enero de 2022, Diamond Álvarez salió de su casa para sacar a pasear a su perro. Minutos más tarde, sus familiares oyeron varios disparos y vieron a la mascota aparecer sin la joven, que luego encontraron con múltiples heridas de bala. Machado intentó reanimar a su hija, pero ya era demasiado tarde. Según los fiscales, Diamond recibió 22 disparos, detalla el canal KHOU11.

De acuerdo con la investigación, Álvarez había accedido a encontrarse en el parque de su barrio ese día con DeLeon, quien entonces era su novio, después de haberse enterado de que él tenía una relación sentimental con otra persona. Testigos informaron que, tras escuchar múltiples disparos, se oyó el sonido de neumáticos chirriando y un vehículo huyendo de la escena.

DeLeon fue detenido días después y pagó una fianza de 250.000 dólares antes de ser arrestado de nuevo por violar las condiciones de libertad. Posteriormente volvió a quedar en libertad bajo fianza mientras avanzaba el caso. Este jueves, el joven regresó a los tribunales para ser sentenciado formalmente a 45 años de cárcel. Para poder optar a la libertad condicional tendrá que cumplir al menos la mitad de su condena.

En diálogo con el canal ABC13, la madre del joven explicó que su hijo había confesado el asesinato porque estaba cansado y quería mantener a su familia a salvo.