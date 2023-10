"Rusia pagará el precio": Un político israelí lanza amenazas en directo

El líder de la facción libertaria del partido gobernante israelí Likud, Amir Weitmann, declaró este jueves que "no hubo ataque al hospital" Al-Ahli en Gaza.

Durante una entrevista en vivo para RT en inglés, Amir Weitmann, político israelí, declaró que países como Venezuela, Cuba y Siria son terroristas. Además, el político condenó enérgicamente a Rusia, y habló sobre los combates entre Israel y los militantes de Hamás. pic.twitter.com/4KHbQldQn7 — Sepa Más (@Sepa_mass) October 20, 2023

El político del partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, concedió una breve entrevista a RT en inglés. Al principio de la conversación fue preguntado sobre el ataque que, de acuerdo con el Ministro de Salud de la Franja de Gaza, dejó 471 muertos y más de 300 heridos en un hospital de Gaza.

"Voy a interrumpirlo. No voy a dejar que hagas esa pregunta. No hubo un ataque al hospital", declaró Weitmann, y agregó que "está claro que las pruebas están afuera" y "todo está al aire libre". "Es muy simple, puedes leer todo. El mero hecho de decir que hubo un ataque al hospital, cosa que no ha pasado, es una mentira", sostuvo.

El ataque a un hospital en la Franja de Gaza ha dejado al menos 500, según informan medios locales. pic.twitter.com/bcqgBUzYFa — Sepa Más (@Sepa_mass) October 17, 2023

De acuerdo con sus palabras, las afirmaciones sobre el ataque forman parte de "la propaganda palestina". Weitmann dijo que lo ocurrido "fue un crimen de guerra cometido por la Yihad Islámica o Hamás, que disparó un misil desde el hospital".

Todos los Estados que condenaron el ataque son "países terroristas"

Tras estas declaraciones, el presentador Rory Suchet le recordó al político que varios países han acusado a Israel del ataque y condenado ese acto de agresión. Así, mencionó a Egipto, Jordania, Siria, Cuba, Irak, Turquía, Venezuela e Irán, así como a la Unión Africana.

"Todos los países que has mencionado son países terroristas", afirmó Weitmann en respuesta. "¿Son todos países terroristas? Jordania, un aliado estadounidense, ¡es un país terrorista!", preguntó Suchet tras escuchar al político.

"Rusia pagará el precio"

Durante la conversación, Weitmann acusó a RT de ser parte de la "propaganda rusa" y al final amenazó diciendo que el país eslavo "pagará el precio" por "apoyar a los enemigos de Israel".

"Tienes que tener mucho cuidado, porque, déjame decirte. Vamos a terminar esta guerra. Vamos a ganar porque somos más fuertes. Después de esto, Rusia pagará el precio. […] Rusia está apoyando a los enemigos de Israel. Rusia está apoyando a los nazis que quieren cometer un genocidio contra nosotros. Y solo Rusia pagará el precio", amenazó.

Cabe recordar que las autoridades palestinas culpan a Israel del ataque al hospital.