Moscú comenta una explosión subterránea en un centro de pruebas en EE.UU.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso reiteró que Rusia no va a realizar pruebas nucleares, pero si EE.UU. lo hace, se responderá de manera simétrica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha emitido un comunicado en el que afirma que Moscú está verificando la información sobre una explosión subterránea con un explosivo químico en un centro de pruebas estadounidense.

Si esta información es cierta, según el documento, no se trataría de un ensayo de armas nucleares, al tiempo que la explosión no contravendría ni la moratoria estadounidense sobre ensayos nucleares ni las disposiciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pendiente de ratificación. No obstante, viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, recordó la posición del país al respecto, anunciada por el presidente Vladímir Putin el 21 de febrero de 2023.

"Por supuesto, no vamos a hacerlo primero, pero si EE.UU. realiza una prueba, nosotros también lo haremos", destacó entonces el presidente en su discurso ante la Asamblea Federal (el Parlamento ruso).

El 18 de octubre, EE.UU. llevó a cabo una explosión química subterránea en el centro de pruebas de Nevada, con el anunciado fin de mejorar su capacidad de "detectar explosiones nucleares de bajo rendimiento en todo el mundo". Esto ocurrió el mismo día en el que la Duma Estatal aprobó una ley para anular la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en una entrevista concedida el viernes al programa '60 Minutos', también comentó la situación y expresó que Rusia "no tiene previsto cambiar su actitud respecto a las acciones previstas por dicho tratado". Recordó que la retirada de la ratificación se produjo únicamente como respuesta simétrica a EE.UU., que no lo había ratificado en muchos años.