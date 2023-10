Una empresa india detiene su cooperación con Israel por "motivos morales"

Maryan Apparel, una empresa india que confecciona uniformes para la Policía y los funcionarios de prisiones israelíes desde 2015, ha declarado que no aceptará nuevos pedidos de Israel hasta que termine el conflicto con Hamás. Así lo ha informado el diario The Times of India.

El director general de la compañía, Thomas Olickal, ha declarado que la decisión se ha tomado "por motivos morales", ya que la empresa cree que no es correcto aceptar nuevos pedidos en tiempos de guerra, aunque no tienen ninguna afiliación política al respecto.

"Tomamos esta decisión tras ver los informes sobre el curso de la guerra, especialmente la muerte de mujeres y niños en un hospital de Gaza, que nos causó un gran dolor. Aunque ambas partes niegan su papel en esto, decidimos que sería mejor por nuestra parte no tener ninguna relación directa o indirecta con esto", comentó.

Olickal también subrayó que la empresa no toma partido y que, del mismo modo, tampoco aceptaría un pedido de Palestina si se lo hicieran. No obstante, añadió que el acuerdo comercial solo se rescinde hasta el final del conflicto y que entonces Maryan Apparel estará dispuesta a reanudar la cooperación. También dijo que todos los pedidos existentes se cumplirían lo antes posible.

Anteriormente, Hindustan Times informó de que la Policía israelí se puso en contacto con la empresa tras el inicio del conflicto y realizó pedidos adicionales de uniformes, concretamente pantalones y camisas para el entrenamiento de los agentes.