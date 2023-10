Un funcionario israelí dice que no hay crisis humanitaria en Gaza

"No hay déficit de agua en Gaza, hay suficiente comida para las próximas semanas, además del suministro de medicamentos, de los cuales, que sepamos, no hay déficit en los hospitales", señaló un funcionario de seguridad.

Un funcionario de seguridad israelí citado por The Times of Israel afirmó este sábado que actualmente no existe ninguna crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

"No hay déficit de agua en Gaza, hay suficiente comida para las próximas semanas, además del suministro de medicamentos, de los cuales, que sepamos, no hay déficit en los hospitales", destacó. "Hay dificultades en desplazar a la gente en pocos días hacia el sur de la Franja de Gaza, pero la población lo lleva bien", señaló el funcionario, que agregó que Hamás trata de evitar que la población se traslade al sur de la Franja.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), unas 700.000 personas de las aproximadamente 1,1 millones que viven en el norte de Gaza fueron evacuadas hacia el sur de la Franja. Entre tanto, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo que se puede entregar comida, agua y ayuda médica a la parte sur del enclave a través del paso de Rafah, el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. No obstante, precisó que no se permite entregar combustible.

Además, Hagari declaró que las FDI "seguirán atacando los bastiones de Hamás en el norte de Gaza".

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) comunicó este viernes que tras los "intensos bombardeos" israelíes contra la Franja de Gaza, hay alrededor de 1,4 millones de desplazados, que se han visto obligados a abandonar sus casas.

El organismo señaló que unas 544.000 personas que han buscado protección en 147 refugios de emergencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) se encuentran en "condiciones terribles" que se agravan. La OCHA también señaló que Gaza vive un "asedio total" desde hace diez días.

