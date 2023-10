Hijo de un fundador de Hamás dice que el grupo utiliza a Palestina para "transformar Oriente Medio y el mundo en un Estado islámico"

"No les importa el pueblo palestino", afirmó Mosab Hassan Yousef, quien acabó convirtiéndose al cristianismo.

Mosab Hassan Yousef, uno de los hijos de uno de los líderes fundadores de Hamás, habló recientemente sobre su decisión de renunciar al movimiento palestino e incluso convertirse al cristianismo. "Nací en el corazón del liderazgo de Hamás", explicó, señalando que conoce "muy bien" las intenciones de los integrantes del grupo.

"No les importa el pueblo palestino. No tienen en cuenta la vida humana", sostuvo Yousef al recordar que, en 1996, mientras estaba encarcelado en una prisión israelí, vio "su brutalidad de primera mano". "Mataron a tantos palestinos en ese momento, y fue entonces cuando decidí que no podía estar junto a este movimiento", reveló.

"Tenía que ser honesto conmigo mismo", continuó el hijo Sheikh Hassan Yousef, afirmando que se volvió "contra su propia sangre" porque no estaba de acuerdo con cómo actuaba Hamás para lograr sus fines. "Hoy, 25 años después, ellos son los gobernantes de [la Franja de] Gaza, y vemos lo que son capaces de hacer", agregó.

"Hamás no es un movimiento nacional. Hamás es un movimiento religioso cuyo objetivo es establecer un Estado islámico", dijo Yousef. "No les importa el nacionalismo. En realidad, están en contra del nacionalismo. Pero tengo entendido que están utilizando la causa palestina solo para lograr sus objetivos, por lo que el objetivo a largo plazo [es] transformar Oriente Medio y el mundo en un Estado islámico", aseguró.

¿Quién está detrás de Hamás?

Sin embargo, Yousef manifestó que Hamás no actúa por su propia cuenta, sino que tiene un dirigente y patrocinador exterior. "Irán es el verdadero maestro en este panorama". "Hamás no sirve al pueblo palestino, Hamás sirve a Irán. Esos son los amos de Hamás", reiteró, lamentando que el pueblo palestino sea utilizado como "escudo humano".

"Necesitamos liberar a [la Franja de] Gaza de Hamás", sostuvo Yousef. En su opinión, "Israel está haciendo el mayor favor al pueblo palestino al derribar a Hamas".

El movimiento Hamás, que controla la Franja de Gaza, lanzó el 7 de octubre un ataque a gran escala contra Israel, dejando unos 1.300 muertos y secuestrando a más de 150 personas

En respuesta, Israel declaró el estado de guerra y comenzó bombardeos masivos contra el enclave palestino, imponiendo un asedio total

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, advirtió esta semana que, si continúan los crímenes de Israel en la Franja de Gaza, nadie podrá hacer frente a la ira de los musulmanes

