Constructores realizan un inusual hallazgo del siglo XIX en una carretera de EE.UU.

Empleados del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, en sus siglas en inglés), en EE.UU., desenterraron un barco casi intacto del siglo XIX durante unas labores de construcción en la carretera estatal A1A, cerca del puente de los Leones, en San Agustín, comunicó recientemente la compañía SEARCH, líder mundial en arqueología marítima.

Posiblemente sea un naufragio

"Creemos que la embarcación pudo haberse hundido inesperadamente y, con el tiempo, quedó sedimentada. Por eso se conservó tan bien: estaba encapsulada en tierra y barro, por lo que no hubo contacto con el aire para que se descompusiera. Es realmente un hallazgo increíble", señaló el secretario del Distrito 2 del FDOT, Greg Evans. "Agradecemos a nuestros socios de SEARCH sus cuidadosos esfuerzos para preservar este barco y esperamos aprender más sobre su importancia para la región", agregó.

"Creemos que el barco era un pequeño velero de un solo mástil y poco calado del siglo XIX que probablemente se usaba para extraer pescado y mariscos de las vías navegables costeras y directamente costa afuera", expuso el Dr. James Delgado, de SEARCH, quien dirigió la excavación y recuperación de la embarcación.

Difícil de saber su origen

Por su parte, Ian Pawn, arqueólogo del FDOT, le indicó a Newsweek, este lunes, que no tenían indicios de que el barco estuviera presente en ese lugar. "El barco quedó enterrado con casi 8 o 10 pies [de 2 a 3 metros] de sedimento", señaló Pawn, y subrayó que no hay otros detalles claros, pero todo indica que el barco "no era conocido ni siquiera a finales del siglo XIX o principios del XX". También señaló que, sin marcas de identificación, es difícil saber exactamente de dónde vino el barco. "Aún queda mucho por investigar y es posible que nunca sepamos estos detalles exactos", afirmó.

Un tesoro arqueológico

A bordo de la pequeña nave, de alrededor de 6 metros de largo, descubrieron múltiples artefactos de valor arqueológico, incluido un zapato izquierdo hecho de cuero. "El buque es lo que se conoce como vernáculo, lo que significa que probablemente fue construido localmente, con materiales locales, para uso doméstico. Los artefactos, muchos de ellos ubicados encima del buque enterrado, ayudaron a confirmar la datación inicial de la vasija", explicó Pawn.

"Los hallazgos incluyeron zapatos de cuero, monedas [una de 1869], mitades de coco que probablemente se usaron como tazas y una porción de una linterna de aceite", describió Pawn, y aclaró que cuando se encuentra un objeto "tan bien conservado" los arqueólogos tienen poco tiempo para extraerlo. Esto se debe a que el secado de la madera iniciará el proceso de descomposición.

"El barco fue desmontado, tabla por tabla, y retirado con mucho cuidado para mantener cada parte húmeda", puntualizó Pawn. "Las piezas se observarán en almacenamiento húmedo para estabilizarlas mientras determinamos el esfuerzo de preservación futuro. Trabajaremos estrechamente con los arqueólogos y la ciudad de St. Augustine para encontrar un hogar permanente para este hallazgo único", concluyó.

