Excanciller alemán Schröder explica por qué fracasaron las negociaciones entre Rusia y Ucrania

El antiguo canciller alemán Gerhard Schröder, en el poder entre 1998 y 2005, afirma que EE.UU. no permitió que Ucrania llegara a ningún compromiso con Rusia y alcanzara un acuerdo de paz tras el inicio de la operación militar especial.

En una entrevista publicada por el periódico Berliner Zeitung el sábado, el excanciller dijo que "los únicos que podrían regular la guerra respecto a Ucrania son los estadounidenses".

Schröder señaló que la delegación ucraniana que participó en las negociaciones con Rusia en Estambul en marzo de 2022 no llegó a ningún acuerdo de paz "porque no se le permitió". "Primero debían preguntarles a los estadounidenses sobre todo lo que habían hablado", expresa Schröder. De acuerdo con sus palabras, los ucranianos mostraron disposición a hacer concesiones en varias cuestiones, incluida la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero "al final no ocurrió nada". "Mi impresión: no podía pasar nada porque todo había sido decidido en Washington", aseveró en ese contexto.

En su opinión, "los estadounidenses no querían un compromiso entre Ucrania y Rusia". "Los estadounidenses creen que se puede contener a los rusos. Ahora lo que ocurre es que dos actores, China y Rusia, que están limitados por EE.UU., se juntan. Los estadounidenses creen que son lo suficientemente fuertes para mantener bajo control a una parte y a la otra. En mi modesta opinión, es un error", declaró el excanciller alemán, agregando que ahora se puede observar "lo desgarrada que está la parte estadounidense".

Comentando las razones del inicio de la operación especial militar en Ucrania, el político manifestó que "le está claro" que Rusia se sentía amenazada por el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN hacia sus fronteras. En este sentido, destacó también que otros miembros de la OTAN, como Polonia y los Estados bálticos, no deben pensar que están en peligro. "Los rusos no iniciarían una guerra contra ningún miembro de la OTAN", reiteró.

"Nadie quiere hablar" mientras los suministros de armas continúan

Schröder considera que, para alcanzar un acuerdo de paz, Alemania y Francia deben promover el proceso de negociaciones, y que Berlín ya ha suministrado una gran cantidad de armas a Ucrania "para deleite de la industria de defensa estadounidense y alemana". "¿Pero por qué [el canciller de Alemania, Olaf] Scholz y [el presidente de Francia, Emmanuel] Macron no han combinado los envíos de armas con una propuesta de conversación? Macron y Scholz son los únicos que pueden hablar con Putin", afirmó.

El excanciller alemán hizo hincapié en que "los suministros de armas no son una solución para siempre", pero "nadie quiere hablar". "Todos están instalados en trincheras. ¿Cuántas personas más deben morir?", preguntó.

Explosión del Nord Stream 2

Al ser preguntado sobre la explosión del gasoducto Nord Stream 2, Schröder volvió a destacar que la decisión de repararlo sería "razonable".

Al mismo tiempo, admitió que no sabe si fue EE.UU. quien voló el gasoducto; sin embargo, suubraya: "Hay solo una pista: Biden le dijo a Scholz a principios de 2022 que el Nord Stream no puede entrar en servicio si Rusia ataca a Ucrania. Cada cual puede sacar sus conclusiones de esto".