VIDEO: Las FDI eliminan una "célula terrorista" que intentaba lanzar misiles antitanque desde el Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este domingo que eliminaron una "célula terrorista" que intentaba lanzar misiles antitanque hacía el territorio israelí desde el sur del Líbano.

"Los soldados de las FDI identificaron una célula terrorista que intentaba lanzar misiles antitanque hacia el área de Avivim a lo largo de la frontera con el Líbano", comunicó el Ejército israelí. "Los soldados de las FDI atacaron la célula antes de que pudiera llevar a cabo el ataque", agrega.

Las FDI informan haber eliminado una célula terrorista que intentaba lanzar misiles antitanque hacia la zona de Avivim, en la frontera con el Líbano. pic.twitter.com/pEAqdO0DKj — Sepa Más (@Sepa_mass) October 22, 2023

En los últimos días han aumentado las tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano, con intercambios periódicos de ataques entre la organización chiita Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel.

Al respecto, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, afirmó este viernes que la política actual del Ejército es que, "cada vez que Hezbolá dispare", ellos responderán. No obstante, dos funcionarios estadounidenses citados por The Times of Israel aseguraron que el Gobierno de EE.UU. ha instado a las autoridades israelíes a no iniciar una campaña en contra del movimiento chií para evitar que el conflicto actual se extienda más allá de Gaza.

