Israel y Gaza "no pueden volver al 'statu quo'" tras las hostilidades, advierte Blinken

Ni la Franja de Gaza ni Israel "pueden volver al 'statu quo'" tras el fin de las hostilidades entre el movimiento Hamás y el país hebreo, declaró el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en una entrevista con Kristen Welker, periodista del programa 'Meet the Press' de NBC.

Tras ser preguntado sobre el futuro de la Franja de Gaza, que actualmente se encuentra bajo los bombardeos israelíes, Blinken afirmó que hay solo "una cosa segura", que "Israel no puede volver al 'statu quo'" y agregó que "ningún país sería capaz de aceptar eso".

"No podemos volver al 'statu quo'. No se puede volver al 'statu quo' con Hamás en posición, en términos de su gobierno de Gaza, para repetir lo que hizo. Al mismo tiempo, lo que he oído de los israelíes es que no tienen ninguna intención, ningún deseo, de gobernar ellos mismos Gaza", indicó.

Así, según el funcionario, la Franja de Gaza no debe estar dirigida por Hamás ni por Israel. Blinken afirmó que existen otras ideas para la futura gobernanza de la región palestina, pero no las detalló, afirmando que aún deben elaborarse. Además, sostuvo que los israelíes "no pueden estar en una posición en la que estén constantemente bajo la amenaza de los más horribles ataques terroristas procedentes de Gaza".

Al mismo tiempo, el secretario de Estado comentó la posible escalada del conflicto, asegurando que "nadie quiere [que se abra] un segundo o tercer frente". "Eso no beneficia a nadie, y es exactamente por eso que hemos enviado un mensaje muy fuerte para tratar de disuadir a Hezbolá, disuadir más directamente a Irán, de abrir un segundo frente", destacó.

Israel y Estados Unidos planean establecer un Gobierno interino en la Franja de Gaza con el respaldo de la ONU y el apoyo de los países árabes de la región, informó Bloomberg este sábado citando a personas familiarizadas con el asunto. "Un plan que involucrara a los gobiernos árabes requeriría un cambio importante en la forma en que los Estados árabes aceptan el riesgo y trabajan entre sí", señaló William Usher, exanalista sénior de Oriente Medio de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.

