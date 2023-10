Oficina de Netanyahu: "Israel no proporcionará ninguna ayuda humanitaria a Gaza"

Tel Aviv ya prohibió toda ayuda humanitaria procedente de su territorio hasta que no sean liberados todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reiterado este 22 de octubre que Israel no proporcionará ninguna ayuda humanitaria a Gaza desde su territorio y supervisará todos los convoyes humanitarios que lleguen desde Egipto. "Israel no proporcionará ninguna ayuda humanitaria a Gaza y evitará cualquier suministro no supervisado de otros", detalla el comunicado, citado por Ynet.

De este modo, la Oficina de Netanyahu ha aclarado su postura ante la crítica del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, después de que la Casa Blanca anunciara en un comunicado que el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro israelí "acordaron que ahora habrá un flujo continuo de la asistencia [humanitaria] crítica hacia Gaza".

"Cualquier acuerdo sobre asistencia continua a Gaza que no incluya la liberación de todos nuestros secuestrados es una continuación de la visión que nos llevó a donde estamos. ¡Ayuda humanitaria solo a cambio de la liberación de todos los secuestrados!", publicó Ben Gvir en su cuenta de X.

No obstante, la Oficina del primer ministro, en un comunicado anterior, ya indicó que había permitido la entrada de ayuda extranjera a Gaza desde Egipto al prohibir toda asistencia humanitaria procedente de su territorio hasta que no sean liberados todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

El cruce de Rafah, situado entre Gaza y Egipto, se abrió por primera vez con fines humanitarios este 21 de octubre, lo que permitió la entrada de 20 camiones cargados con alimentos y suministros médicos, entre otros productos de primera necesidad.

Al día siguiente, otros 17 camiones atravesaron el cruce de Rafah para entregar ayuda humanitaria al enclave palestino, asediado por Israel.

