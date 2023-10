Francia encuentra una presunta 'huella rusa' en la plaga de chinches que invade París

Francia considera que Rusia podría estar jugando un papel en el pánico generado en torno a la plaga de chinches que azota el país europeo, declarada por las autoridades de París como de "emergencia nacional", según comunica RMC este lunes.

De acuerdo con las fuentes del medio, que citan a los servicios de inteligencia franceses, la invasión de chinches en los hogares, el transporte público, cines, hospitales y escuelas preocupa cada vez más a los franceses, y el miedo ha sido "alimentado" por los rusos en las redes sociales, "inundándolas con información falsa sobre el tema".

RMC señala artículos falsos publicados en la prensa local que circulan en medios internacionales. Uno de ellos, un escrito del periódico La Montagne, afirma que Francia está invadida por chinches a causa de las sanciones impuestas a Rusia. Otro, Libération, supuestamente asegura que refugiados ucranianos estaban detrás de la epidemia en Francia.

No obstante, RMC recalca que "los rusos no originaron esta psicosis" y "no son responsables de la presencia de chinches". "De hecho, desde hace unos 20 años se produce un aumento constante de la presencia de estas plagas en el país", detalla.