NYT: Hamás dice que el misil que explotó en el hospital en Gaza "se ha disuelto como sal en el agua"

Un portavoz del grupo palestino Hamás, Ghazi Hamad, afirmó en declaraciones a The New York Times que "no queda nada" del misil que explotó el pasado martes en el hospital Al Ahli, ubicado en la ciudad de Gaza, dejando cientos de muertos.

El periódico había solicitado a Hamás acceder a los restos del misil, sin cuyo examen probablemente sea imposible establecer la autoría del ataque al centro médico. No obstante, el grupo rechazó la solicitud, asegurando que "el misil se ha disuelto como sal en el agua, se ha evaporado".

Por su parte, el jefe de la oficina de prensa de Hamás, Salama Maroof, cuestionó la "obligación" del grupo de "presentar los restos de cada cohete que mata a nuestro pueblo", si bien invitó a "investigar y confirmar por sí mismos a partir de las pruebas" que poseen.

Las autoridades de la Franja de Gaza culpan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de perpetrar el ataque aéreo contra el lugar, que, según sus datos, se cobró la vida de 471 personas.

Por su parte, las FDI afirmaron que la explosión fue provocada por el fallido lanzamiento de un misil disparado por la Yihad Islámica palestina. Aseguraron que, tras una revisión adicional de sistemas de operaciones e inteligencia, "está claro que las FDI no atacaron el hospital en Gaza".