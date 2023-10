Mirada al techo, gesticulación extraña y un "murmullo": la Red estalla con entrevista de Milei

Javier Milei, el candidato ultra a la presidencia de Argentina, revolucionó una vez más las redes sociales tras una entrevista en la que soltó alguna que otra lágrima, gesticuló de manera extraña -con tics nerviosos-, se trabó en varias de sus explicaciones y se enfadó por un "murmullo" que "le estaba matando".

Durante una entrevista en directo con el canal de noticias A24, el candidato de La Libertad Avanza se mostró muy molesto por el supuesto ruido que se filtraba detrás de cámara.

"¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", cuestionó enojado.

Javier Milei es un tipo que ya no quiere estar expuesto a esto, le quedó grande el personaje, se quiere bajar y no sabe cómo o no lo dejan...Perdió el apoyo de esos a quienes traicionó por aliarse con esos que decía iba a combatir...Hasta acá llegaste Javier Milei pic.twitter.com/QmeckpvLtS — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) October 27, 2023

"Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", continuó.

Durante la hora larga que duró la entrevista, otro de los instantes destacados fue cuando Milei habló del museo del Holocausto. "¿Estás llorando?", le preguntó el presentador Esteban Trebucq.

🗣️ Este miércoles, Carrió comparó a Milei con Hitler➥ Ante sus dichos, el Museo del Holocausto de Buenos Aires repudió la "banalización" del hecho💬 En A24, Milei expresó que deberá "tratar de entender" por qué lo acusan de "algo tan aberrante" pic.twitter.com/bXSwwTt8pD — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2023

"No, no, pero es muy doloroso. Cuando vos vas al museo, vos ves el horror que fue eso", contestó con los ojos enrojecidos.

Trebucq le preguntó, entonces, los motivos por los que mucha gente lo califica de "nazi". "Bueno, debo estar equivocado en algo que hago y deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan aberrante", dijo Milei, que intenta cambiar radicalmente de imagen tras perder la primera vuelta frente al candidato oficialista, Sergio Massa.

"Un salame o tres salames"

También dejó una sonada polémica en relación a las mujeres. Milei se vanaglorió de la repercusión del meme que publicó tras la decisión de Patricia Bullrich de acompañarle en segunda vuelta el 19 de noviembre. En la imagen, el candidato aparece representado como un león (él) abrazando a un pato (Bullrich).

En respuesta a quienes criticaron la publicación, aseveró: "¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250.000 'likes'. Tiene casi 16 millones de impresiones".

El presentador le recordó que los tuits no son votos y este respondió: "Lo que quiero decir es así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que esos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas".

"Mi posteo tuvo 250 mil likes y 16 millones de impresiones, en IG tiene 1 millón de likes... Mientras 1 salame postea desde una computadora, yo me meto entre sus sábanas"Javier Milei, candidato a presidente de la República Argentina.Dejo vídeo porque sino no me van a creer👇 pic.twitter.com/EaqeG5W4vC — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) October 27, 2023

La entrevista con el político ultraliberal terminó sin que supiese por dónde abandonar el plató y con una persona acompañándole a la salida.

Reacciones

En las redes sociales no han parado de publicarse comentarios, fragmentos y memes. "Nunca vi menudo 'meltdown', y cubro a Trump hace ocho años", escribió el periodista Rafael Mathus Ruiz.

Un hilo con los momentos de la entrevista de Javier Milei en la entrevista en A24 que se están viralizando. Nunca vi menudo meltdown, y cubro a Trump hace ocho años. https://t.co/AbMEmgLqYs — Rafael Mathus Ruiz ®️ (@rmathus) October 27, 2023

"Chicos lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches", apuntó la usuaria Erica Garcia.

El director de la organización no gubernamental Al Descubierto, Juan Francisco Albert, puntualizó: "Javier Milei ha colapsado en directo esta noche en la televisión argentina. Se había hablado mucho de la endeble salud mental del candidato, pero no se había visto nada tan exagerado como hoy, problemas para gesticular, oía 'voces'. Ha sido tremendo".

7) La entrevista acaba. Aunque Milei conoce el sitio de sobra no sabe que hacer o salir. Le tienen que acompañar a la salida y reprende a un ayudante por según él, no parar de hablar.pic.twitter.com/7hRMmsLr1y — JuanFran Albert (@JFranAlbert) October 27, 2023

"Tema delicadísimo el de la salud mental. Pero en un país normal, la carrera de Milei terminaría con esta entrevista. Desnudó que sus emociones son una montaña rusa. Llanto; irascibilidad por murmullos; éxtasis infantil por los 'likes' de una foto. Preocupante", afirmó otro internauta.