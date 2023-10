La Justicia de Argentina rechaza una apelación de Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces

La Justicia de Argentina rechazó este viernes un recurso de apelación presentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que cuestionaba la reapertura de una causa por presunta corrupción en la que ya había sido sobreseída, informó La Nación.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso de queja con el que la exmandataria pretendía que la Corte Suprema evaluara al fallo que volvió a implicarla en la causa Hotesur-Los Sauces, en la que se acusa a la dirigente peronista por supuesta corrupción y lavado de activos.

Los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, los mismos que en septiembre pasado ordenaron que se haga el juicio oral, señalaron que no hay motivos para que el caso pase al máximo tribunal porque la sentencia no es definitiva. Así las cosas, la defensa de la expresidenta tiene una opción más para acudir a la Corte a través de un recurso de queja.

El caso

En noviembre de 2021, la Justicia había sobreseído a la familia Kirchner por el supuesto delito de lavado de dinero mediante el alquiler de propiedades y plazas hoteleras a dos empresarios, Cristóbal López y Lázaro Báez, a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces, radicadas en la provincia de Santa Cruz.

En su sentencia, el Tribunal Oral Federal 5 decidió no elevar el expediente a juicio al considerar que "se trató de una causa mal instruida", en la que no se acreditaron las supuestas dádivas ni las presuntas operaciones no declaradas ante el fisco.

Sin embargo, hace dos meses la Cámara de Casación anuló ese sobreseimiento y el de la causa por el Memorando de entendimiento con Irán, en el que Cristina Fernández también había sido exculpada.