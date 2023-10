¿Envió DeSantis material militar a Israel?: un funcionario israelí desafía los informes

Maor Elbaz-Starinsky, cónsul general de Israel en Miami (EE.UU.), ha desmentido que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, haya enviado material militar a Israel, según lo comentó durante una entrevista concedida este jueves a Reuters.



Horas antes, Jeremy Redfern, secretario de prensa de la Oficina del gobernador, remitió un comunicado a la agencia británica en el que afirmaba que, a petición de Elbaz-Starinsky, se utilizaron aviones de carga contratados por Florida para entregar al país hebreo suministros médicos, drones, chalecos antibalas y cascos, mientras estaban trabajando con él para "conseguir armas y municiones para Israel a través de partes privadas".

No obstante, posteriormente el diplomático explicó a Reuters que no habían coordinado con el gobernador la entrega de armamento. "No es así como yo lo describiría", comentó el diplomático.

"Muy extraño"

"No estoy al corriente y me parecería muy, muy extraño pensar que alguien está adquiriendo armas y enviándolas a Israel", señaló. "No es así como trabajamos. Y, desde luego, no con financiación privada", añadió.

Por otro lado, sí reconoció que la Oficina de DeSantis se había puesto en contacto con varias varias instituciones gubernamentales israelíes y que el político había facilitado un envío de suministros médicos solicitado previamente por el Ministerio de Sanidad del país hebreo. Asimismo, detalló que, a principios de este mes, contactó a varios "interesados" —incluidos miembros del Congreso— para asegurarse de que un vuelo que contenía "piezas para rifles" pudiera partir de Miami.

Cuando se le pidió a Redfern una aclaración, dijo que la Oficina del gobernador fue contactada por el Consulado israelí con el objeto de que le ayudara a "superar los obstáculos burocráticos federales" relacionados con el envío de esos artículos a Israel, sin dar más detalles.

DeSantis, que aspira a la nominación del Partido Republicano para enfrentarse al actual presidente, el demócrata Joe Biden, en la carrera presidencial de 2024, ha intentado presentarse como el aliado estadounidense más firme del país hebreo en las elecciones primarias.

