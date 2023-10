Lavrov: Si se destruye Gaza, se creará una catástrofe que durará "décadas, si no siglos"

La destrucción de la Franja de Gaza y la expulsión de sus residentes dará pie a una catástrofe que durará "décadas, si no siglos", declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Si Gaza es destruida, si 2 millones de residentes son expulsados de ella, [...], se creará una catástrofe durante muchas, muchas décadas, si no siglos", expresó en una entrevista con la agencia bielorrusa Belta.

"Por lo tanto, por supuesto, es necesario parar. Y es necesario anunciar programas humanitarios para rescatar a la población, que se ha encontrado con un bloqueo: no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay calefacción", añadió el ministro.

"Resulta imposible" destruir a Hamás "sin destruir Gaza"

Lavrov advirtió de que los planes anunciados por Israel para destruir a Hamás no podrían llevarse a cabo sin destruir Gaza y a la mayor parte de la población civil. Lavrov, que calificó la incursión de Hamás del 7 de octubre contra Israel de "ataque terrorista absolutamente inaceptable", recordó que el Gobierno israelí -"no del todo guiado por las normas del derecho internacional"-, respondió públicamente y "anunció que su respuesta sería despiadada y que destruirían a Hamás", lo que -estima el canciller- "resulta imposible sin destruir Gaza con la mayoría de la población civil".

Asimismo, reconoció que las negociaciones directas sobre la solución de dos Estados son ahora difícilmente alcanzables.

Mientras tanto, Rusia mantiene pleno contacto con el país hebreo y envía señales sobre la necesidad de buscar una solución pacífica, señaló el diplomático. "Enviamos señales a los israelíes, mantenemos plenos contactos con ellos, nuestro embajador se comunica con ellos regularmente, enviamos una señal sobre la necesidad de seguir buscando una solución pacífica y de no completar la anunciada estrategia de tierra quemada en Gaza", reveló.

Asimismo, Lavrov dijo que parte de la responsabilidad por escalada recae en la "temeraria" política de EE.UU., encaminada a "crear dificultades y provocar inestabilidad" en la región "por cualquier medio", para luego "llegar y arreglarlo a su antojo". En este sentido, Lavrov recalcó que Moscú está interesada en que Occidente no convierta Asia Central en "un trampolín" para amenazar a Rusia, como ha hecho con Ucrania en el pasado. El jefe de la diplomacia rusa recalcó que su país hará todo lo posible para que la región no se vea afectada por las acciones de países de intenciones "no del todo limpias".

El viernes por la noche, las FDI anunciaron que estaban " ampliando la actividad terrestre " en el enclave palestino y realizando bombardeos masivos que han sido catalogados como "los más intensos" desde el inicio de la escalada. Los últimos ataques provocaron la desconexión de los servicios de Internet y telefonía móvil .

Sin embargo, hasta el momento el país hebreo no ha anunciado formalmente el lanzamiento de su "operación terrestre" a gran escala.

