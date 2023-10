Político español invita a sus colegas a ver desembarcos de migrantes para que tengan empatía

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder regional del Partido Popular, Manuel Domínguez, hizo un llamado a sus colegas de otras comunidades autónomas a presenciar en qué condiciones llegan los migrantes a territorio español antes de emplear ciertas expresiones ofensivas hacia ellos, informaron medios locales el viernes.

El trato hacia los migrantes que "vienen huyendo de una guerra y de la hambruna y llegan a nuestra tierra no es el que merecen", expuso Domínguez en una entrevista. Además, reprochó "cualquier tipo de manifestación pública que vaya en contra de un ser humano".

Asimismo, el funcionario instó a tener "solo un poquito de empatía" y sugirió a otros políticos que visiten los puertos de La Restinga o Lanzarote, para que vean "cómo bajan esas personas de la patera".

Preguntado sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que recientemente relacionó la llegada de migrantes con la "seguridad nacional", Domínguez argumentó que la migración "no tiene ningún vínculo directo con la inseguridad.

Durante los últimos meses, las islas Canarias se están viendo desbordadas por la presión migratoria, de manera que sus recursos asistenciales se están viendo rebasados por la enorme cantidad de personas que llegan por mar. Casi 2.000 migrantes han arribado en pateras al archipiélago canario en lo que va de esta semana, mientras que suman más de 23.000 desde enero.

Mientras tanto, el concejal del Partido Popular de Torrox (provincia de Málaga) fue objeto de críticas tras cargar el jueves contra los migrantes al señalar que no se sabe "si van a robar un coche o si van a buscarse la vida porque no tienen nada". Cuestionó que a estas personas "no les pongan una marca como a los animales" y aludió a la posibilidad de que lleven tifus a la región.