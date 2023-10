Primer ministro eslovaco: Ucrania es "uno de los países más corruptos del mundo"

Ucrania es "uno de los países más corruptos del mundo", y esto se aplica a todos los niveles gubernamentales, declaró el viernes Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia que esta semana asumió el cargo, informan medios locales.

Al finalizar una cumbre de la UE celebrada el viernes, Fico mencionó la corrupción en Ucrania para defender su postura de que no era necesario seguir ampliando la ayuda a Kiev por parte de Bruselas, que pretende desembolsar unos 50.000 millones de euros (más de 52.000 millones de dólares) para los años 2024-2027.

El primer ministro eslovaco reconoció que no hay un consenso en el bloque sobre el tema, ya que algunos países rechazan nuevas aportaciones para Ucrania y otros dicen que hay que buscar recursos en el presupuesto ya aprobado. "Estamos muy, muy lejos de un acuerdo previsto para finales de 2023", señaló.

"¿Cambió la financiación a Ucrania el resultado de la guerra?", cuestionó, y preguntó "si ha ocurrido algo tan importante gracias a este apoyo" para que merezca la pena seguir entregando dinero.

"¿Así que vamos a verter otros 50.000 millones y no importa lo que pase?", criticó, recordando que Bruselas no tiene una estrategia clara para Kiev. "¿Si la estrategia consiste en seguir vertiendo dinero, 1.500 millones de euros al año sin ningún resultado, y tenemos que recortar nuestros propios recursos? Al fin y al cabo, tenemos enormes problemas y el dinero público escasea", señaló.

No proporcionará ayuda militar a Ucrania

Al día siguiente de su toma de posesión, Fico anunció que Bratislava no proporcionaría ayuda militar al país en conflicto. "Interpretamos toda la ayuda a Ucrania únicamente como ayuda humanitaria y civil, no suministraremos armas a Ucrania", afirmó. En este sentido, aseveró que la UE debe pasar de ser un proveedor de armas a un pacificador. "La guerra en Ucrania no es nuestra guerra, no tenemos nada que ver con esta guerra", indicó. Fico también señaló que no votará a favor de ninguna sanción contra Rusia a menos que se ponga sobre la mesa un análisis de su impacto en Eslovaquia.

Así, el político, quien se desempeñó como primer ministro de Eslovaquia de 2006 a 2010 y de 2012 a 2018, es visto como una amenaza para la unidad europea respecto al conflicto ucraniano, ya que ha prometido en más de una ocasión detener los envíos de armas y revisar los acuerdos que le permiten a EE.UU. bases en su país.