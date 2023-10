Lavrov: "Occidente empieza a temer al monstruo que ha criado en Ucrania"

En los países de Europa y América se han dado cuenta de que Kiev no resulta ser una herramienta tan dócil y obediente como esperaban, valoró el canciller ruso.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ve en Occidente una creciente preocupación por haber "criado un monstruo" en Ucrania.

El plan occidental dirigido contra Moscú incluía el "exterminio de todo lo ruso en Ucrania y su conversión en una dócil herramienta neonazi", pero este plan estaba "condenado al fracaso", dijo el canciller en una entrevista publicada este sábado por la agencia de noticias bielorrusa Belta.

"Occidente empieza ya a temer un poco al monstruo ha criado, teniendo en cuenta que [el presidente ucraniano Vladímir] Zelenski y sus compañeros de lucha ya no les obedecen mucho y les hacen cada vez más reclamos: 'No hay suficiente dinero, no hay suficientes armas, ¿en qué están pensando?'. Esto en sí causa irritación", afirmó.

Mientras tanto, la guerra entre Israel y Hamás, según él, "ha enviado una señal a Occidente de que hay que pensar" en cómo garantizar sus intereses en materia de seguridad y no solo en Ucrania, "donde buscan infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla".

Asimismo, Lavrov declaró que Rusia está interesada en que los países occidentales no conviertan a la región centroasiática en una "base de partida similar a la que crearon desde Ucrania para generar amenazas tanto a Rusia como a la República Popular de China". Subrayó que nadie prohíbe a las naciones de la región elegir a sus socios, pero "cuando países extrarregionales vengan aquí con intenciones no completamente francas o limpias", Rusia prestará atención a ello y hará "todo para que Asia Central no sufra por estos planes".

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, se expresó en términos semejantes en relación a Ucrania el pasado 11 de octubre, al decir que Zelenski se encuentra en una "posición bastante complicada" debido a la creciente desaprobación que genera su accionar en Occidente. "Él comienza a abrumar a todos en América, en Europa, donde la gente comienza a plantearse la pregunta: ¿en qué gasta esta persona nuestro dinero?", declaró.

Las autoridades rusas han criticado en retieradas ocasiones a los gobiernos occidentales por su apoyo y suministro de armas a Kiev, señalando que solo sirven para dilatar el conflicto en torno a Ucrania.