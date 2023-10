Rusia destruye 36 drones ucranianos sobre el mar Negro y Crimea

Las fuerzas de defensa antiaérea rusas han destruido 36 drones ucranianos sobre las aguas del mar Negro y la parte noroccidental de la península de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

"En la madrugada del 29 de octubre, se frustró un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un atentado terrorista con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones en territorio de la Federación de Rusia", reza el comunicado.

Recientemente, se han producido numerosos intentos de ataques de drones ucranianos contra instalaciones rusas. Así, la central nuclear ubicada en la ciudad de Kurchátov, en la provincia rusa de Kursk, fue atacada la noche de este jueves por tres vehículos aéreos no tripulados.

En este contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, expresó que el ataque representó un acto de terrorismo nuclear que no pudo haberse realizado sin el permiso de los patrocinadores occidentales de Ucrania. La alta diplomática subrayó que estas acciones "demuestran que el régimen criminal de Kiev no tiene límites, ni siquiera para cometer actos de terrorismo nuclear".

"No podían desconocer que las consecuencias de un ataque con vehículos aéreos no tripulados podrían ser una catástrofe nuclear a gran escala que afectaría a muchos países. El ataque a la planta nuclear, una instalación de infraestructura puramente pacífica, no tenía desde el principio otros objetivos", denunció.