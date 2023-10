Israel publica una lista de altos mandos de Hamás eliminados

"Israel está en una guerra que no empezó y no buscaba", afirmó un vocero del Ejercito israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han difundido este domingo un listado de altos mandos militares de Hamás eliminados desde el inicio de las hostilidades el pasado 7 de octubre.

אינפוגרפיקה בנושא מחבלי ארגון הטרור חמאס שחוסלו על ידי צה"ל ושב"כ pic.twitter.com/YArv5QML8t — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

Las FDI destacan a los siguientes miembros del movimiento palestino catalogado por Tel Aviv como "terrorista":

Shadi Barud, jefe adjunto de la inteligencia militar de Hamás;

de Hamás; Joad Abu Shamale, ministro de Economía del movimiento;

del movimiento; Jamila Al Shanti, integrante del buró político;

Zakaria Abu Mu’amr, miembro del buró político y un socio estrecho del actual líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar;

Rateb Abu Sahiban, comandante de las Fuerzas Navales en la Brigada Gaza;

en la Brigada Gaza; Ayman Nofel, jefe del Comando Central de Campos de Hamás y exjefe de la inteligencia militar;

de Hamás y exjefe de la inteligencia militar; Asem Abu Rakba, jefe de aviación.

El portavoz del Ejército israelí Daniel Hagari aseguró en un anuncio aparte que los milicianos del movimiento palestino usan a la población civil de la Franja de Gaza como "escudo humano".

"Hamás operó dentro y por debajo de edificios civiles precisamente porque ellos saben que las FDI distinguen entre terroristas y civiles", afirmó el vocero. "Israel está en una guerra que no empezó y no buscaba", y lucha "con Hamás y no con la población de Gaza", indicó.

Asimismo, adelantó que el próximo lunes "se expandirán los esfuerzos humanitarios" al enclave palestino que lideran Egipto y EE.UU., sin ofrecer más detalles.

