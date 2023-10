Times: Crece la discordia entre Zelenski y el jefe militar ucraniano por el fracaso de la contraofensiva

El presidente de Ucrania no quiere terminar la ofensiva para no dar a Occidente la impresión de "estancamiento", señala el periódico.

El fracaso de la contraofensiva ucraniana ha provocado desacuerdos entre el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valeri Zaluzhny, sobre las nuevas acciones de Kiev, informó el sábado The Sunday Times citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según fuentes de los servicios de seguridad ucranianos consultadas por el periódico, Zaluzhny cree que la ofensiva de las tropas ucranianas está a punto de terminar, por lo que deben mantener lo que han ganado y prepararse para las operaciones del año que viene.

Pero Zelenski no está de acuerdo con esto o no quiere admitirlo, pues considera que si se detiene la ofensiva, Occidente puede llegar a la conclusión de que Kiev no puede alcanzar sus objetivos por medios militares, señala el medio.

Según el periódico, Occidente esperaba que las fuerzas ucranianas obtuvieran una victoria histórica en el campo de batalla durante la contraofensiva de verano, pero Kiev "no demostró más progresos". "Kiev es muy consciente del efecto político que tendrá en Occidente cualquier apariencia de estancamiento", afirma The Sunday Times.

Ahora, como indica el medio, Ucrania teme que "los nervios de Occidente se crispen" y reduzca su apoyo, ya que el conflicto ha pasado a una fase de "guerra de desgaste".

Mientras tanto, en EE.UU. ya creen que Rusia puede conseguir avances tácticos en el conflicto en los próximos meses. "Esperamos que se producirán más ataques rusos. Este es un conflicto dinámico y tenemos que recordar que Rusia todavía mantiene cierta capacidad ofensiva y puede ser capaz de lograr algunos avances tácticos en los próximos meses", declaró el jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Además, tanto en Occidente como en Ucrania han reconocido dificultades en la contraofensiva. En septiembre, Zelenski admitió que la situación en el frente es complicada, mientras que sus acciones militares no se desarrollan al ritmo deseado.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recientemente indicó que las tropas del país están mejorando sus posiciones en casi toda la zona de la operación militar especial.