Buscan a un exsenador en Brasil acusado de violar a su propia hija y matar a la madre

A mãe da jovem, ex-mulher do senador, foi assassinada em 29 de setembro. Hoje a polícia realizou operação nas residências do senador em Brasília e Roraima. Telmário Mota é suspeito de mandar assassinar a ex, Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos.O ex-senador está foragido. pic.twitter.com/HZhGg9EuiP