Un informe indica que las propuestas de Milei son un "copiar-pegar" de Menem, Macri y la dictadura

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) analizó las propuestas de campaña del candidato a la Presidencia argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza - LLA), y remarcó las similitudes que tiene su plataforma electoral con otros proyectos neoliberales que gobernaron el país.

Según el estudio, el plan económico del postulante 'libertario', que disputará el balotaje del próximo 19 de noviembre, es en su mayor parte un plagio de los programas implementados en las gestiones de la dictadura cívico-militar (1976-1983) y los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Mauricio Macri (2015-2019), con solo tres propuestas que pueden ser consideradas propias.

En el informe, titulado 'Copiar y pegar. El plan económico de Milei', se rescatan como originales solo un 10% de las ideas del líder de La Libertad Avanza: la dolarización del sistema monetario argentino, la eliminación de la Coparticipación Federal de Impuestos —que distribuye la recaudación impositiva del Estado Nacional entre las provincias—, y los cupones o 'vouchers' educativos, con los que pretende cambiar el sistema de educación pública vigente y alentar la competencia entre instituciones privadas.

Conflictos internos y pérdida de soberanía

Respecto a esos tres puntos, el subdirector del Celag, Guillermo Oglietti, consideró que aplicar la dolarización sería "un salto hacia la subordinación definitiva", no solo porque "se pierde soberanía monetaria", sino también "política y económica".

Para Oglietti, la idea, "más allá de si hay o no hay dólares" para aplicarla, no resulta conveniente porque se apoya en la emisión de más deuda externa, y además no resolverá el problema de la inflación.

En tanto, el organismo analizó que la derogación de la ley de Coparticipación Federal haría que cada provincia tenga que "arreglarse con lo suyo". "Las provincias ricas serán cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres, con el resultado de más pobres, más migraciones internas, conflictos regionales y hasta secesionismo", alertó.

Por último, en relación a los 'vouchers' educativos, advirtió que esta medida aumentará transitoriamente la demanda de alumnos en instituciones privadas, que podrán aumentar los precios a su antojo. Esto, remarcaron, no permitirá el acceso de las familias de bajos ingresos a la escuela privada y encarecerá el servicio para las familias de ingresos medios, las principales damnificadas.

Ideas conocidas y "muy costosas"

En su análisis, Oglietti se centró en la comparación de 27 de un total de 64 iniciativas de Milei con las gestiones de "otras tres experiencias conocidas de políticas neoliberales en Argentina".

Entre las políticas coincidentes están el recorte al gasto público, achicamiento del Estado, una reforma tributaria, eliminación del impuesto inmobiliario rural, liberalización financiera, flexibilización laboral, apertura indiscriminada del comercio internacional, y las reformas de los sistemas de salud y educación.

"No hay nada de original en el modelo económico que propone Milei", manifestó Oglietti en la conclusión de su trabajo, en el que aseguró que la propuesta del economista liberal "es un 'copy-paste' (copiar-pegar) de un pasado que demostró ser muy costoso para Argentina, por el daño social que generó y por la deuda que heredó a las generaciones y gobiernos posteriores".