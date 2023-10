Víctima "extremadamente enojada" golpea en la cara a un anciano pedófilo en un tribunal de EE.UU.

Una víctima de abuso sexual golpeó en la cara a Richard Gross en la sala del tribunal de Las Vegas, Nevada, después de enterarse de que este agresor sexual de 80 años se libraría de la cárcel por un acuerdo de culpabilidad, informó 8 News Now el pasado viernes. Tylor Fu, de 29 años, fue abusado sexualmente por Gross de forma sistemática desde que tenía 8 años hasta la edad de 15.

Gross fue inicialmente acusado de 26 delitos graves de abuso sexual. Sin embargo, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se le permitió presentar una declaración Alford por un solo cargo de intento de lascivia con un adolescente menor de 14 años. Esta petición jurídica es un tipo de declaración de culpabilidad en la que el acusado no admite haber cometido un delito, pero acepta que la Fiscalía tiene pruebas suficientes para asegurar una condena. El juez del caso condenó a Gross a una sentencia suspendida de 60 a 80 meses, en la que quedó en libertad condicional.

Fu, quien fue arrestado por un delito menor de agresión, admitió que se sintió "extremadamente enojado" cuando golpeó al octogenario pedófilo, haciéndolo caer al suelo, en el momento que salía de la sala del tribunal con su esposa y su abogado. Gross señaló que sufrió un pequeño desmayo, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital. "Sé que es viejo, pero eso no cambia nada de eso, no cambia el daño que causó, los efectos horribles que tuve que vivir durante décadas, y que no hubo justicia en absoluto", comentó Fu al medio.

"Si bien fue en cierto nivel catártico, mis acciones en el tribunal no fueron apropiadas", declaró Fu después de su arresto, según recoge 8 News Now. "Me sentí abrumado por la emoción en la audiencia, que me venció. Estaba y estoy profundamente preocupado por el hecho de que Richard Gross no recibió pena de prisión, pero entiendo que estas cosas suceden a veces en los procesos penales", expresó la víctima.