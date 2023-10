Netanyahu afirma que la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza ha entrado en la tercera fase

La campaña militar de Israel en la Franja de Gaza ha entrado en su tercera fase, que incluye la ampliación de las operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), anunció el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, durante de la reunión con el Gabinete, celebrada este lunes.

"En primer lugar, la fase inicial de bloqueo ha terminado. La segunda fase, el bombardeo desde el aire, continúa todo el tiempo. La tercera fase: las FDI han ampliado su incursión terrestre dentro de la Franja de Gaza. Lo están haciendo en pasos medidos, muy potentes, consiguiendo un progreso metódico, paso a paso", declaró, añadiendo que también habrá pasos futuros que se están discutiendo en el Gabinete de Guerra, sin dar más detalles.

Previamente, Netanyahu afirmó que Tel Aviv no aceptará un alto el fuego en el enclave palestino. "Así como Estados Unidos no habría aceptado un alto el fuego tras el bombardeo de Pearl Harbor o tras el ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás tras los horrendos atentados del 7 de octubre", aseveró.

Siga la escalada de hostilidades entre Israel y la Franja de Gaza en nuestra cobertura MINUTO A MINUTO