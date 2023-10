Hunter Biden recibió un "préstamo" de 250.000 dólares de un socio comercial chino, y uno de sus abogados asumió la deuda

Hunter Biden, hijo del actual presidente estadounidense, recibió en julio de 2019 —tres meses después de que su padre anunciara su candidatura a la presidencia— un "préstamo" de 250.000 dólares de un empresario chino, deuda que luego transfirió a un reconocido abogado de Hollywood y amigo de la familia, informó este lunes el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara Baja del Congreso.

La noticia de la transferencia bancaria fue revelada por esa autoridad legislativa por primera vez el mes pasado, cuando se conoció que el remitente de dicha suma era Jonathan Li –con quien Hunter había estado haciendo negocios y había creado el fondo de inversión chino Bohai Harvest RST (BHR)– y la casa de Joe Biden en el estado de Delaware figuraba como la dirección del beneficiario.

"Ahora sabemos que ni Hunter Biden ni ningún otro Biden devolvió ese préstamo. En su lugar, el donante demócrata y abogado de Hollywood Kevin Morris adquirió la participación de Hunter Biden en Bohai Harvest RST (uno de los negocios de Hunter en China) y asumió la deuda por Hunter", señaló esta semana el Comité de Supervisión.

El medio estadounidense Just the News, que revisó las pruebas y los documentos reunidos por los investigadores federales y el Congreso, detalla que, en noviembre de 2021, Hunter cedió a Morris la propiedad de su empresa Skaneateles LLC y la participación del 10 % en BHR. Según supo el FBI, con esta decisión se transfirió la deuda de Biden con Jonathan Li por 250.000 dólares, lo que lo eximió de cualquier responsabilidad de pago.

Esta asunción de la obligación de deuda por parte de Morris es solo una parte de los millones de dólares en asistencia que el jurista le ha brindado a Hunter Biden desde que ambos se conocieron en un evento de recaudación de fondos para la campaña de Joe Biden, en noviembre de 2019.

En junio pasado, el diario The New York Times informó que Morris prestó millones a Hunter para liquidar sus impuestos atrasados e impagados. La relación entre Biden y Morris, quien también trabajó en su equipo legal, está siendo investigada por el Congreso. "Parece que los Biden obtienen muchos préstamos que plantean muchas preguntas (...) El equipo de defensa de Hunter Biden no menciona que Kevin Morris asumió silenciosamente ese préstamo para Hunter Biden", afirmó a Just the News el presidente del Comité de Supervisión, James Comer.

"¿Por qué un donante demócrata asume la deuda china de Hunter Biden? Esto plantea serias cuestiones éticas que la Casa Blanca debe responder", escribió al respecto el Comité este lunes.

