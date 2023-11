EE.UU. explica por qué no apoya un alto al fuego en la Franja de Gaza

Washington no apoya un alto al fuego en la Franja de Gaza y asegura que Hamás sería "el único que se beneficiaría" de esa medida, declaró este martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Durante una rueda de prensa, se pidió a Kirby que comentara el hecho de que EE.UU. votó en contra de un proyecto de resolución de la ONU que llamaba a una "tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenible" en la Franja de Gaza.

"No creemos que un alto al fuego sea la respuesta adecuada en estos momentos. Creemos que en este momento Hamás sería el único que se beneficiaría de ello, ya que Israel sigue llevando a cabo sus operaciones contra los dirigentes de Hamás", dijo el funcionario.

Según sus palabras, Washington apoyará solo "pausas humanitarias temporales y localizadas, para permitir que la ayuda llegue a poblaciones específicas y para facilitar la evacuación de las personas que quieran salir". "No apoyamos un alto al fuego en este momento", reiteró.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, preguntada sobre qué necesitaría EE.UU. para apoyar el alto al fuego en la región, afirmó: "Lo importante en este momento es el apoyo a Israel para defenderse" contra Hamás. A su juicio, durante la campaña militar israelí, Tel Aviv "mantiene la ley de la guerra y protege a sus civiles".

Previamente, Netanyahu afirmó que Israel no aceptará un alto al fuego en el enclave palestino. "Así como Estados Unidos no habría aceptado un alto al fuego tras el bombardeo de Pearl Harbor o tras el ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás tras los horrendos atentados del 7 de octubre", aseveró.

