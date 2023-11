Funcionario ucraniano insta a encontrar a los asesores "anónimos" que no confían en la victoria de Zelenski

Varios asesores del presidente ucraniano dijeron a Time, bajo condición de anonimato, que Zelenski "se engaña a sí mismo" ante el fracaso de la contraofensiva. "No estamos ganando. Pero trate usted de decírselo", comentó uno de los entrevistados.

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexéi Danílov, declaró este martes que los servicios de seguridad deben identificar y encontrar a los consejeros de Vladímir Zelenski que pusieron en tela de juicio la victoria de Kiev en el conflicto con Rusia. Lo dijo en una entrevista concedida al canal Ukrainska Pravda, refiriéndose a los asesores del presidente ucraniano que, en condición de anonimato, manifestaron a la revista estadounidense Time que dudan de una victoria ucraniana.

"Debemos prestar atención a esto. Creo que nuestras agencias deben responder quiénes son estos 'anónimos' de la Oficina presidencial que, estando cerca de nuestro presidente, no creen en nuestra victoria. Su condición de anonimato plantea muchas preguntas", afirmó.

"Si crees que nuestro país no puede ganar, no tienes derecho a estar cerca de nuestro presidente, en la Oficina del Presidente", reiteró el alto funcionario, que añadió que "este secretismo y anonimato causa un gran daño" a Ucrania. "Lo más importante ahora es garantizar que esos artículos no perjudiquen a nuestro país", enfatizó.

Este lunes, la revista neoyorquina Time publicó una nota en que uno de los asesores de Zelenski manifestó que el mandatario ucraniano se "engaña a sí mismo" ante el fracaso de la contraofensiva. "No tenemos más opciones. No estamos ganando. Pero trate usted de decírselo", dijo. Mientras tanto, otra fuente cercana a Zelenski aseguró que el presidente ucraniano "se siente traicionado" por sus aliados occidentales porque "lo dejaron sin medios para ganar la guerra, solo con los recursos para sobrevivirla".