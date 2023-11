Lindsey Graham afirma que "no hay límite" para las muertes palestinas

El senador estadounidense Lindsey Graham afirmó este martes que Washington debe apoyar a Israel a pesar de las numerosas muertes entre los civiles palestinos ocasionadas por sus incesantes bombardeos en la Franja de Gaza, y comparó las acciones del país hebreo con la lucha contra la Alemania nazi y Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Al ser preguntado durante una entrevista sobre si debería haber "un umbral" para que el Gobierno estadounidense empiece a cuestionar los métodos que emplea Israel en su guerra contra Hamás, el senador respondió negativamente.

"Si alguien nos hubiera preguntado después de la Segunda Guerra Mundial: '¿Existe un límite en lo que haría para garantizar que Japón y Alemania no conquisten el mundo? ¿Hay algún límite en lo que Israel debería hacer con el pueblo que intenta masacrar a los judíos?' La respuesta es no. No hay límite", expresó.

Sin embargo, el senador instó a Israel a "ser inteligente" y a intentar "limitar las víctimas civiles lo mejor que pueda". Asimismo, se posicionó "totalmente a favor" de proporcionar ayuda humanitaria a "los inocentes". "Pero es necesario poner fin a esta idea de que Israel tiene que disculparse por atacar a Hamás, que está integrado en su propia población. El objetivo es destruir a Hamás. Hamás está provocando estas bajas, no Israel", concluyó.

Previamente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que Washington no apoya un alto al fuego en la Franja de Gaza porque Hamás sería "el único que se beneficiaría" de esa medida. Según sus palabras, EE.UU. apoyará solo "pausas humanitarias temporales y localizadas, para permitir que la ayuda llegue a poblaciones específicas y para facilitar la evacuación de las personas que quieran salir". "No apoyamos un alto al fuego en este momento", reiteró.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, preguntada sobre qué necesitaría EE.UU. para apoyar el alto al fuego en la región, afirmó: "Lo importante en este momento es el apoyo a Israel para defenderse" contra Hamás. A su juicio, durante la campaña militar israelí, Tel Aviv "mantiene la ley de la guerra y protege a sus civiles".

La cifra de muertos en la Franja de Gaza aumentó a 8.796 víctimas, de las cuales 3.648 son niños y 2.290 mujeres, informó este 1 de noviembre un portavoz del Ministerio de Salud del enclave.

