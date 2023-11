Leche, vacas y lágrimas: el hilarante ejemplo de Bullrich que provocó una oleada de memes en Argentina

Le excandidata presidencial de Argentina, Patricia Bullrich, desató una oleada de chistes y memes luego de ofrecer una confusa argumentación sobre los resultados electorales de la primera vuelta que se realizó el pasado 22 de octubre y que la dejó fuera de la carrera.

"A mí me duele que no se vote la corrupción", afirmó de manera contradictoria durante un programa televisivo en el que criticó a la sociedad por elegir de manera mayoritaria a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo.

La que no anda nada errática es Pato pic.twitter.com/8pTOxMYKR9 — Eva (@unatalMEG) November 1, 2023

"Me duele en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso. Es decir, es terrible. Porque es como que, digamos, el famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora", dijo sin que quedara claro su ejemplo.

Bullrich, quien ya manifestó su apoyo al ultraderechista Javier Milei para la segunda vuelta, quiso hacer alusión al dicho popular argentino que advierte: "el que se quema con leche, ve una vaca y llora", es decir, que escarmienta por el trauma.

Dice Bullrich:Como dice el dicho, la gente se quema con leche, ve una vaca y llora, la gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Es exactamente lo contrario, ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora, sigue votando exactamente lo mismo"...y abducimos a la Vaca pic.twitter.com/App5HW7OIq — Héctor Marciano Rodríguez (@ET_HORCHE) November 1, 2023

Sin embargo, la excandidata, a quien su incapacidad oratoria le ha valido recurrentes burlas y críticas, no logró explicarlo.

"Digamos, (en las elecciones) es exactamente lo contrario. (El elector) ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora, sigue votando exactamente lo mismo", cuestionó.

-Señora Vaca, que opina de los dichos de Patricia Bullrich ???-No la entiendo... pic.twitter.com/vQWOb6E4aW — Milton-Plottier (@Milton_ploti) November 1, 2023

Las redes sociales se colmaron de inmediato de burlas, y en algunos casos recordaron que Bullrich también se convirtió en tendencia cuando presentó una "propuesta humanista que hará foco en el ser humano" y que nadie entendió.

"Se trata de poner el foco en la vaca desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con la vaca, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad... estén todos bajo una filosofía muy interesante", escribió un usuario de X mezclando ambos traspiés de la excandidata.

"La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora”, Patricia Bullrich aintelectual macrista pic.twitter.com/LtyhgCx9zP — Sr. Thompson (@SrMThompson) November 1, 2023

Otros publicaron refranes distorsionados, imágenes de vacas desconcertadas y chistes.

"Las vacas ven a Bullrich y lloran", "Las vacas se desmarcan de la candidata", "Las vacas dicen que Patricia no las entiende", "Si no lloro cuando veo leche, ¿entonces soy una vaca?"; "Bullrich no se autopercibe vaca", escribieron otros usuarios.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!