Massa afirma que "situación crítica" por escasez de combustible en Argentina "se ha superado"

El Ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, afirmó este miércoles que "la situación crítica" con respecto al desabastecimiento de combustible que enfrentó el país en días recientes, "se ha superado" y advirtió a las petroleras que desde el Gobierno no permitirán abusos contra la población.

En declaraciones ofrecidas en la mañana, Massa hizo referencia a la decisión del Ejecutivo de postergar mediante decreto el cobro de impuestos a los combustibles líquidos (ICL), medida que toma el Estado, que deja de incrementar el cobro de aranceles, para no que "no aumente más" el precio de la gasolina (nafta). "Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido", añadió.

"Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer. Pero cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica, también lo vamos a hacer", expresó Massa.

El titular de Economía añadió que después que el sector petrolero argentino había aparecido con un "quiebre de stock", lo que ocasionó el desabastecimiento de combustible en el país, "ahora, de golpe, ha podido lograr el reabastecimiento de todas las estaciones de servicio".

"Entiendo que con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado. Pero vamos a estar atentos, porque no vamos a permitir que sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos", indicó.

"Cuidar el bolsillo de los argentinos"

Massa también advirtió que las compañías petroleras están pidiendo aumentos de 40 %, 20 % y 10 %, cifras que adelantó, están "muy por encima de la realidad", sobre todo, cuando se trata de un sector al que pertenecen "los grandes ganadores de la economía argentina".

"Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimiento del congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40 %, 20 o de 10. Tenemos que discutir frente a frente cuáles son los márgenes que garantizan mantener los niveles de inversión del sector hidrocarburos pero cuidar el bolsillo de los argentinos", dijo el alto funcionario.

Massa, que ganó la primera vuelta de la elección presidencial y se medirá en el balotaje contra el ultraderechista Javier Milei, añadió que se enojó "tanto, como la mayoría de los argentinos, con lo que pasó con la nafta", que espera que esa situación "no vuelva a pasar". En ese sentido, advirtió que "cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado para garantizar que no se afecte el bolsillo de los argentinos", lo va a hacer.