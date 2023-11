Massa y Milei discuten en X por la "venta de órganos" y el aumento del combustible en Argentina

Cuando faltan poco más de 3 semanas para el decisivo balotaje en Argentina, los candidatos a la Presidencia, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza - LLA), protagonizaron un cruce en las redes sociales.

El postulante del oficialismo fue el primero en referirse a las propuestas de su rival en las elecciones del próximo 19 de noviembre. Massa cuestionó la polémica idea de los 'libertarios' de habilitar la "venta de órganos" sin regulación ni intervención del Estado.

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Y acompañó su publicación con un video en el que referentes de La Libertad Avanza defienden la propuesta.

.@SergioMassa lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años.… https://t.co/TWBdRJX05S — Javier Milei (@JMilei) November 1, 2023

Enseguida, Milei citó el comentario de Massa para achacarle al ministro de Economía el faltante y consecuente aumento de los combustibles, que esta semana generó largas filas de automovilistas en las gasolineras de todo el país.

"Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta (gasolina) no subía y hoy subió 10%", sostuvo el postulante de ultraderecha.

Y agregó: "En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos 4 años. Llevan 20 años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

Un mercado polémico

El tema de la venta de órganos volvió a colocarse en la agenda argentina, luego de que la diputada electa de LLA, Diana Mondino, retomara la idea durante una entrevista este miércoles: "Me resulta interesantísimo, se habló de mercado de órganos que es algo radicalmente distinto de la venta de órganos", dijo en un vano intento de "aclarar" la posición que tiene el partido respecto al asunto.

La dirigente afirmó que la intención de un eventual gobierno de Javier Milei es que la ley sobre donación de órganos que ya existe en Argentina funcione de una forma más activa.

"¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible o que te lo pueda y quiera donar, entonces a lo mejor hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro y te lo da (…) mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar", dijo.

Situación "superada"

En cuanto a la crisis de suministro de combustible, Massa afirmó que la situación está "superada" por el momento, luego de mantener reuniones con empresarios del sector petrolero.

El ministro señaló que prestarán atención a las compañías para evitar faltantes y nuevos incrementos de precios. Además, postergó hasta febrero el aumento previsto del impuesto a los combustibles líquidos. Destacó que la medida sirve para que el valor final que pagan los ciudadanos no se vea afectado.

En un mensaje grabado, el ganador de la primera vuelta electoral del 22 de octubre advirtió que no se permitirá que "sobre la base de incrementar un poco más sus ganancias exportando, (las empresas) terminen perjudicando a los argentinos".

Y remarcó: "Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimientos de congelamiento de precios ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40, 20% o 10%".