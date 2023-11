Rusia denuncia ante la ONU el "doble rasero" de Occidente por su silencio ante los ataques de Israel contra civiles en Gaza

Aunque Washington y sus aliados dicen exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario en todas las hostilidades, ahora prefieren ignorar "la horrible destrucción en Gaza, muchas veces superior a todo lo que han criticado airadamente en otros contextos regionales", declaró este miércoles el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Al comenzar su intervención en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU, Nebenzia manifestó que el conflicto palestino-israelí "ha sido y sigue siendo el epicentro" de las crisis de Oriente Medio, y afirmó que la nueva escalada de violencia demuestra que la normalización de las relaciones entre Tel Aviv y los Estados árabes "no puede ni debe producirse a costa de los palestinos".

Occidente obstaculiza un alto al fuego

Según sus palabras, aunque la comunidad internacional tenga que volver a resolver el conflicto en el futuro, actualmente se necesita "un alto el fuego inmediato y el cese del derramamiento de sangre". "Parece que esto debería ser obvio para todos. Es una lástima que nuestros colegas occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU sigan saboteando cualquier esfuerzo para una desescalada sobre el terreno e impidiendo que el Consejo tome medidas urgentes para normalizar la situación lo antes posible", declaró.

El alto diplomático también afirmó que el objetivo de Washington "no es sólo desviar la atención del fracaso de su propia política [...], culpando a Irán, Hezbolá y los palestinos de la Franja de Gaza de todos los problemas", sino también persuadir al Consejo de Seguridad para que legalice la campaña terrestre de Israel en el enclave palestino.

Flagrante doble rasero de Washington y sus aliados

Además, Nebenzia acusó a Occidente de hipocresía, señalando que en otras situaciones, EE.UU. y sus socios han exigido el cumplimiento del derecho internacional humanitario, han creado comisiones de investigación y han impuesto sanciones unilaterales, entre otras medidas. Pero, afirmó, actualmente los países occidentales prefieren ignorar "la horrible destrucción en Gaza, muchas veces superior a todo lo que han criticado airadamente en otros contextos regionales: los ataques contra objetivos civiles, incluidos hospitales, la muerte de miles de niños y el atroz sufrimiento de los civiles sometidos a un bloqueo total".

"Todo lo que pueden hacer es hablar del supuesto derecho de Israel a la autodefensa, cuando, como potencia ocupante, no tiene tal derecho [...] Espero que este flagrante doble rasero resulte obvio para nuestros colegas del Sur Global"

"Luchen contra los terroristas, no contra los civiles"

De acuerdo con Nebenzia, al condenar "la matanza de civiles israelíes y extranjeros" en el inicio de la escalada actual, Rusia no puede ignorar "las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario" cometidas en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, añadió que la parte rusa también reconoce el derecho de Israel a garantizar su seguridad, pero afirmó que eso "sólo podrá garantizarse plenamente en caso de que se encuentre una solución justa al problema palestino".

"No negamos a Israel el derecho a luchar contra el terror. Pero a luchar contra los terroristas, no contra la población civil. De lo contrario, ustedes mismos se ponen del lado del mal y actúan con esos métodos", aseveró. Señaló que el pueblo judío, que "ha sufrido siglos de persecución, debería comprender mejor que nadie que el sufrimiento de la gente corriente, la muerte de inocentes en aras de una venganza sangrienta, no ayudarán a restablecer la justicia".

Asimismo, el representante permanente ruso condenó las declaraciones "insultantes" de los funcionarios israelíes con respecto a todos los palestinos, así como sobre la supuesta "responsabilidad colectiva de todo un pueblo por las acciones de Hamás". "El bloqueo total de la Franja por parte de Israel es inaceptable. [...] Un bloqueo así, además de provocar el pánico entre la ya asustada y desesperada población civil, socava directamente la labor de los servicios médicos y de rescate, lo que provocará más víctimas civiles. El terrorismo no puede ser derrotado con tales métodos", concluyó.