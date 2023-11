La Casa Blanca: "No hay planes ni intenciones de enviar tropas de EE.UU. a Gaza"

El coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, ha aseverado este 1 de noviembre que Washington no va a enviar su Ejército a la Franja de Gaza para estabilizar la situación en medio del conflicto entre Israel y Hamás.

"No hay planes ni intenciones de enviar tropas militares estadounidenses a Gaza ni ahora ni en el futuro", ha declarado, y ha añadido que EE.UU. sí está discutiendo con sus "socios cómo debería ser Gaza después del conflicto". "Y claramente, si eso significa algún tipo de presencia internacional, entonces es algo de lo que estamos hablando. Pero no ha habido decisiones al respecto en este momento", ha señalado.

En este sentido también ha aclarado que, según la visión de Washington, después de la última escalada del conflicto palestino-israelí, Hamás no puede formar parte del futuro Gobierno de la Franja de Gaza. "No puede estar. Simplemente no puede. No podemos volver al 6 de octubre", ha sostenido al recordar que este punto ya fue declarado por el presidente de EE.UU., Joe Biden.

El alto funcionario ha agregado que de momento EE.UU. no tiene "todas las respuestas a lo que vendrá después del conflicto". "Pero estamos trabajando con nuestros socios en la región para explorar cómo puede y debe ser la gobernanza en Gaza a largo plazo. Sea lo que sea, no puede estar Hamás", ha reiterado.

