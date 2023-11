Renuncia canciller de Uruguay tras el escándalo por la entrega de un pasaporte a un narcotraficante

Tras presentar su renuncia, Francisco Bustillo señaló que "no hubo nada ilegal" en la tramitación del documento a Sebastián Marset y que no tuvo "participación ni conocimiento alguno" en el proceso.

El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dimitió de su cargo este miércoles, horas después de que se difundieran antiguos audios en los que presuntamente buscaba ocultar información sobre el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, señalado como el autor intelectual del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido el año pasado en Colombia.

En un comunicado difundido por medios locales, Bustillo indicó que había presentado su inmediata renuncia al presidente Luis Lacalle, señalando que "no hubo nada ilegal" en la tramitación del documento de Marset y que no tuvo "participación ni conocimiento alguno" en el proceso. El ya exministro insistió en que no mintió ni se apartó de la verdad y manifestó su disposición a "echar luz sobre la veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado".

Bustillo ha sido vinculado a una investigación administrativa que intenta establecer si existieron irregularidades en la entrega, a finales de 2021, del pasaporte uruguayo al narcotraficante, por entonces detenido en Dubái (Emiratos Árabes) por portar documentación paraguaya falsa, una entrega que facilitó su liberación. En este contexto, la Justicia había resuelto el año pasado que la Cancillería debía proporcionar las comunicaciones al respecto entre la entonces subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel.

Sin embargo, y de acuerdo con grabaciones de llamadas telefónicas, intercambios de WhatsApp y otros documentos dados a conocer por el semanario Búsqueda, Bustillo habría sugerido a Ache rechazar colaborar con la justicia en el caso y extraviar su teléfono móvil para no entregar unos chats con Maciel donde nombraban a Marset y lo calificaban como un "narco muy peligroso y pesado".

Los audios fueron presentados el miércoles ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, por Ache, quien renunció a su cargo y rindió indagatoria. "No fue ni por haber hecho algo incorrecto ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito", dijo la exsubsecretaria sobre su dimisión a la salida de la Fiscalía.

"La doctora Ache descontextualizó conversaciones y obró de mala fe", señaló al respecto Bustillo en su comunicado de esa jornada.

De acuerdo con el portal El Observador, el fiscal Machado evaluó las declaraciones de Ache y, considerando que no guardan relación con la emisión del pasaporte de Marset, pidió la intervención en el caso de otro fiscal ante la apariencia de hechos delictivos. Está previsto que Bustillo testifique este viernes ante los fiscales.