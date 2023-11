Barato y estable: ¿Por qué fabricantes extranjeros fracasan al trasladar cadenas de suministro fuera de China?

El mercado chino es famoso por su rentabilidad para los fabricantes extranjeros de ropa y calzado: los productores locales ofrecen una amplia gama de telas, botones, etiquetas y otros materiales de buena calidad y de precio moderado. Asimismo, tiene capacidades técnicas enormes, por eso los productores de dispositivos suelen llevar sus fábricas allí.

Sin embargo, ya que el objetivo principal de cada negocio se centra en ganar tanto dinero como sea posible, los empresarios buscan sustituir el gigante asiático para reducir costes y deshacerse de la dependencia de un solo exportador en un ambiente económico tan turbulento; pero se enfrentan con trampas inesperadas en otros países.

De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, publicada en junio de este año, el 64 % de las compañías europeas –con presencia en el país– encuestadas afirmó que últimamente su actividad en China se hizo "más difícil". Además, el 75 % de las empresas ha revisado sus estrategias para la cadena de suministro en los últimos dos años, mientras que el 12 % ya la ha trasladado parcialmente fuera del país.

"Yo no diría que la gente está tratando de alejarse de China, eso no es exactamente lo que está pasando", comentó Dave Marcotte, vicepresidente del comercio minorista global de Kantar. "Pero la gente está intentando de encontrar alternativas o medios secundarios [...]. Muy poca gente está recogiendo fábricas y trasladándolas. Sencillamente, no funciona así. Desde luego, no es rentable", dijo, y agregó que el país ha logrado desarrollar una industria enorme que proporciona todo lo que necesita para producir todo lo que quiere, y no hay ninguna opción equivalente.

¿Qué impacto tiene la rivalidad comercial y geopolítica entre EE.UU. y China?

Primeramente, el aumento de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos representa un factor clave para este proceso, que impulsó a los productores diversificar sus cadenas de suministro para minimizar las interrupciones y disminuir los riesgos, informa Inbound Logistics.

La última escalada de la guerra comercial surgió con el comienzo de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, cuando Pekín rechazó calificarla como invasión. Una serie de acontecimientos posteriores (la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, las restricciones de EE.UU. a la exportación los microchips a China, el acercamiento del globo aerostático a la costa de EE.UU.) empeoraron las relaciones aún más, creando una incertidumbre para la esfera comercial en el futuro.

Ya se pueden detectar las consecuencias del enfrentamiento. Por ejemplo, la empresa Shein, que se estableció en el país asiático en 2012, se vio obligada a realizar una investigación de sus proveedores de la región de Xinjiang porque las autoridades estadounidenses los acusan de utilizar mano de obra forzada y de reprimir la minoría religiosa uigur.

A principios de octubre la compañía anunció sus planes para diversificar su negocio y no estar solo en China. "No estamos diciendo que vayamos a sustituir a China", afirmó Marcelo Claure, vicepresidente del grupo y supervisa las iniciativas de crecimiento global. "Estamos diciendo que estamos encontrando países donde se puede tener una ventaja competitiva siendo más locales", indicó el representante de la compañía.

Anteriormente, el Departamento de Comercio de EE.UU. incluyó a Huawei y a 70 empresas afiliadas a su llamada 'lista negra' de entidades en 2019, lo que impidió a la empresa china de telecomunicaciones comprar piezas y componentes a las compañías estadounidenses e interactuar con ellas sin la aprobación del Gobierno de Estados Unidos. Según el organismo, Huawei está "involucrado en actividades que son contrarias a la seguridad nacional o al interés de la política exterior de EE.UU.".

Otros mercados son más baratos, ¿o no?

Bloomberg indica que a pesar de la inestabilidad en la situación geopolítica, los fabricantes reubican las cadenas a otros países con la esperanza de recortar los gastos. No obstante, la realidad suele diferir de las expectativas.

"Ese ecosistema maduro, establecido durante décadas en China, no solo garantiza precios competitivos, sino que también ofrece una calidad estable en la producción en masa difícil de copiar", afirmó Laura Magill, jefa de sostenibilidad mundial del fabricante de calzado Bata Group. "No se me ocurre otro lugar que pueda ofrecer la calidad, la cantidad y un precio tan buenos como China", agregó.

Vietnam

El empresario Lin Feng compartió su experiencia, que fue poco exitosa, de abrir una nueva línea de producción en Vietnam. Tenía unas fábricas de ropa alrededor de la ciudad china de Guangzhou, y las exportaciones en su mayoría se dirigían a los clientes de EE.UU. y la UE. Al cerrarse las fronteras por la pandemia de covid-19, Lin decidió lanzar una nueva fábrica en Hanói debido a que los salarios de los trabajadores allí eran la mitad de los de China.

Sin embargo, el empresario volvió a centrarse en la producción en el gigante asiático, ya que durante su funcionamiento, la filial vietnamita recibió muy poca cantidad de pedidos procedentes de clientes extranjeros, recelosos con un nivel de existencias ya elevado.

"No tiene sentido hablar ahora de expansión o de traslados al extranjero", expresó Lin. "Con una demanda débil, los bajos costes laborales y las exenciones arancelarias no tiene sentido".

Asimismo, Michael Laskau, un hombre de negocios afincado en Vietnam que se dedica a la exportación, enfatizó que, más allá de los desafíos existentes, las fábricas locales no reciben pedidos estables. De acuerdo con el empresario, la mayoría de los clientes evita los contratos a largo plazo, preocupados por la debilidad de la demanda mundial. Eso afecta fuertemente a la rentabilidad de los productores, e incluso algunos planean reducir a cuatro días la semana laboral para recortar costes.

Camboya

El gerente de una fábrica camboyana, llamado Kee, contó que, en la última década, su negocio sufrió un declive significativo en sus ingresos, mientras que el volumen de salario mínimo sigue creciendo. En comparación con su filial en China, los pagos para empleados en Camboya son solo un 30 % inferior, en tanto que el rendimiento en el gigante asiático es un 20 % superior, y los trabajadores son más cualificados.

Según Kee, ampliar la producción en el sudeste de la región no es una "decisión racional". "Me temo que la ralentización del negocio continuará uno o dos años", subrayó.

Cabe destacar que China es el mayor inversor en el país y uno de los importadores principales de productos agrícolas, indica EastAsiaForum. También, con las restricciones de viaje durante el confinamiento pandémico, la esfera turística golpeó fuertemente la economía nacional. Al mismo tiempo, Hanói sufre un déficit en la balanza comercial, es decir, el volumen de las importaciones supera el de las exportaciones.

India

A su vez, Nueva Delhi ofreció muchas posibilidades para la transición de fábricas en su país desde el gigante asiático. Por ejemplo, la empresa Apple afirmó en abril de este año que trataría de diversificar sus entregas de China, reorientándose hacia la India.

Sin embargo, los expertos de Financial Times avisan que Pekín desempeña un papel central en las cadenas de suministro para la compañía estadounidense, ya que tiene una gran fuerza laboral y tecnología de vanguardia que lo convierten en un socio exitoso. Sus ingresos anuales ascienden a 400.000 millones de dólares, y el 80 % es gracias al 'hardware ', del cual más del 90 % procede de China. Además, Apple gasta enormes sumas en maquinaria cara en China.

Por su parte, la propia India trata de reducir su dependencia de los materiales chinos. "La dependencia y vulnerabilidad de las cadenas de suministro y las redes de producción indias se pusieron de manifiesto durante situaciones de crisis como la del covid-19 y los conflictos geopolíticos", declaró Niti Aayog, responsable del desarrollo de una estrategia de diversificación del suministro.

