EE.UU. cuestiona la decisión de Colombia y Chile de llamar a consulta a sus embajadores en Israel

EE.UU. cuestionó este miércoles la decisión de los Gobiernos de Colombia y Chile de llamar a consulta a sus embajadores en Israel, en el marco del asedio del país hebreo a la Franja de Gaza, que incluyó el bombardeo al campo de refugiados palestino de Jabalia en dos ocasiones.

"Si bien compartimos preocupaciones sobre la terrible situación humanitaria en Gaza y lideramos activamente los esfuerzos para abordarla, no creemos que estas medidas para reducir los canales diplomáticos sean productivas para nuestros objetivos compartidos de promover una solución a largo plazo a la crisis", declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense al periódico colombiano El Tiempo.

Asimismo, el vocero tachó de "decepcionante" la decisión de Bolivia de romper relaciones con Tel Aviv.

La Paz tomó tal iniciativa al considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. La decisión fue anunciada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el vicecanciller, Freddy Mamani, en una conferencia de prensa. Los funcionarios bolivianos condenaron los "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Condenas enérgicas

Colombia y Chile han condenado a Tel Aviv tras el ataque aéreo de este martes contra el campo de refugiados de Jabalia y calificaron los bombardeos israelíes, que se cobraron miles de vidas y dejaron miles de heridos, de "violación del derecho internacional humanitario". "He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", anunció el martes el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X (antes Twitter).

En esa misma línea, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, expresó en sus redes sociales: "Ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal".

En respuesta, el país hebreo les pidió a Colombia y a Chile que "condenen explícitamente a la organización terrorista Hamás". "Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados", aseveró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Haiat.