Moscú comenta el lanzamiento fallido de un misil balístico intercontinental Minuteman III de EE.UU.

Estados Unidos había advertido a Rusia del lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III que tuvo lugar el miércoles. Así lo anunció el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Naturalmente, estos lanzamientos están sujetos a notificación a través de los canales apropiados. Así que, por supuesto, fueron recibidas todas las notificaciones necesarias", confirmó.

Peskov añadió que el Kremlin no haría comentarios sobre el hecho de que el lanzamiento no tuviera éxito. "Esto no debe ser objeto de nuestros comentarios", manifestó.