Jefe militar ucraniano admite que Rusia está en una mejor posición en el conflicto

Valeri Zaluzhny manifestó que su país no logrará ningún progreso a menos que surja una nueva tecnología. "Porque tarde o temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar", señaló.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhny, admitió que Rusia está en una mejor posición en el conflicto armado, dada su mayor población y una economía más robusta con mayores recursos, al tiempo que reconoció una falta de avances en la contraofensiva.

En una entrevista a The Economist, publicada este miércoles, el alto cargo manifestó que su país no logrará ningún progreso a menos que surja una nueva tecnología. "Necesitamos buscar esta solución, necesitamos encontrarla [...] dominarla rápidamente y utilizarla para una victoria rápida. Porque tarde o temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar", agregó.

"Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado el nivel de tecnología que nos pone en un punto muerto", manifestó sobre el conflicto en curso. En esa línea, destacó que el conocimiento del campo de batalla que ambas partes tienen, gracias al uso de drones, hace imposible una concentración sorpresiva de fuerzas.

Asimismo, en relación a la contraofensiva ucraniana, Zaluzhny señaló que "lo más probable es que no haya un avance profundo y bonito" a pesar de las esperanzas de los partidarios de Kiev y de los funcionarios ucranianos. El conflicto bélico puede "prolongarse durante años" y "desgastar" a Ucrania, aseveró.

"Si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos [al planificar la contraofensiva], cuatro meses deberían haber sido tiempo suficiente para llegar a Crimea, haber luchado en Crimea, haber regresado de Crimea y haber entrado y salido otra vez", observó en alusión a las previsiones optimistas de la contraofensiva que no tomaron en cuenta las preparadas defensas rusas.

Tensiones internas

La semana pasada, trascendió que el fracaso de la contraofensiva ucraniana ha provocado desacuerdos entre el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, y Zaluzhny. Según fuentes de los servicios de seguridad ucranianos, consultadas por el periódico The Sunday Times, el comandante ucraniano cree que el operativo de sus tropas está a punto de terminar, por lo que deben mantener lo que han ganado, y prepararse para las operaciones del año que viene.

Pero, Zelenski no está de acuerdo con esto o no quiere admitirlo, pues considera que si se detiene la ofensiva, Occidente puede llegar a la conclusión de que Kiev no puede alcanzar sus objetivos por medios militares, señala el medio.

Según el periódico, Occidente esperaba que las fuerzas ucranianas obtuvieran una victoria histórica en el campo de batalla durante la contraofensiva de verano, pero Kiev "no demostró más progresos". "Kiev es muy consciente del efecto político que tendrá en Occidente cualquier apariencia de estancamiento", afirma The Sunday Times.

"Ucrania está fracasando"

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó el miércoles que Ucrania está perdiendo el conflicto. "A pesar de las entregas de nuevos tipos de armas de la OTAN, el régimen de Kiev está fracasando", declaró en una conferencia telefónica temática.

El ministro señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando "intentos infructuosos" de ataque en las direcciones de Zaporozhie, Donetsk y Jersón, y que las fuerzas del enemigo se están reduciendo y "la desmoralización de su personal es cada vez mayor". Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen llevando a cabo una defensa activa, infligiendo "eficaces derrotas de fuego" al enemigo.