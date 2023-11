Milei ratifica que disputará el balotaje y sostiene su idea de dolarizar y eliminar el Banco Central

El candidato a presidente argentino Javier Milei (La Libertad Avanza - LLA) reafirmó este jueves que competirá en el balotaje del próximo 19 de noviembre, para desmentir versiones que señalaban que pensaba renunciar a la postulación.

Por medio de un escrito enviado a la Justicia Electoral, el economista de ultraderecha pidió "que se tenga por ratificada la fórmula" que componen él y la aspirante a vicepresidenta Victoria Villarruel, así como el resto de las candidaturas de LLA, "y se prosiga con el cronograma electoral".

No se baja

Desde su cuenta de X (antes Twitter), Milei compartió el documento junto a un breve mensaje: "Fin de la opereta", dijo en referencia a una presunta operación de prensa que hizo circular el rumor de que renunciaría.

Ya la semana pasada, el líder de los 'libertarios' fue consultado sobre las versiones de que se bajaría de la competencia frente al ministro de Economía Sergio Massa. Fueron días de crisis en La Libertad Avanza, luego de que el postulante oficialista de Unión por la Patria (UxP) remontara en las generales del 22 de octubre el resultado de las primarias de agosto, superando a Milei por más de 6 puntos.

"Bajo ningún punto de vista", respondió ante la consulta del periodista Eduardo Feinmann en La Nación +. Y añadió: "Se puede ganar o se puede perder, eso está contemplado".

Sin embargo, el acuerdo con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, dejó algunas tensiones al interior del partido LLA y averió su popularidad en el electorado. Durante toda la campaña, Milei criticó duramente a la "casta política" y especialmente a Bullrich, a la que le recordó su pasado como "guerrillera" y "asesina" de niños, por su participación en el grupo armado peronista Montoneros en los años 70.

En las últimas horas, varios de los miembros del partido LLA, incluso legisladores electos, decidieron quitar su apoyo a Milei en rechazo al acercamiento con el macrismo.

A través de un comunicado, diputados y senadores provinciales, y parlamentarios del Mercosur, afirmaron que continuarán dentro del espacio 'libertario', pero manifestaron que "no acompañarán" a Milei en la segunda vuelta.

"Moral e ideológicamente es nuestro límite", dijeron sobre Macri y el acuerdo "con fines electorales".

Sostiene sus propuestas económicas

Tras el apoyo explícito de Macri y parte de JxC, la tercera fuerza según arrojó el resultado de las elecciones, se abre la incógnita acerca de posibles condicionamientos en el plan de Gobierno de Milei.

Este jueves, el diputado de LLA fue consultado por la prensa sobre el tema y afirmó: "Ningunas de mis políticas económicas se negocia. La dolarización y eliminación del Banco Central se hace", manifestó.

"La eliminación del Banco Central es parte fundacional de nuestra visión y no se negocia bajo ningún punto de vista. Con Bullrich y Macri tenemos diferencias y por eso presentamos estructuras distintas en las elecciones generales", señaló Milei en declaraciones a la señal C5N.

No obstante, reconoció que el exmandatario de centro derecha no comparte sus ideas: "Tenemos un 90 por ciento de coincidencias, pero no estamos de acuerdo con este tema", dijo cuando ingresaba al Congreso para participar de la Asamblea Legislativa, que hoy por la tarde proclamó las fórmulas que competirán en el balotaje del 19 de este mes.

