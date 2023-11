"No sé qué significa 'pausas temporales' o 'pausas humanitarias'": Embajador israelí comenta propuestas de EE.UU.

Israel está al tanto de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y aumenta sus esfuerzos para brindar ayuda, pero sin dejar de luchar contra el movimiento Hamás, afirmó este miércoles el embajador israelí en EE.UU., Michael Herzog, en una entrevista con The Hill.

"No necesitamos insistencias en ese sentido", dijo el diplomático, respondiendo a declaraciones de la Casa Blanca sobre una "pausa humanitaria" en el conflicto para permitir la entrada de ayuda a Gaza. Adicionalmente, aseveró que no sabe "qué significa 'pausas temporales' o 'pausas humanitarias'", y sostuvo que esos conceptos "están aún por definir".

"Nuestro Gabinete abordó ese problema esta semana y decidió que no hay limitaciones, mientras podamos asegurarnos de que Hamás no ponga sus manos sobre los suministros humanitarios y no los use para alimentar su máquina de guerra", alegó.

Asimismo, sostuvo que un cese al fuego es imposible, dados los esfuerzos que adelanta Tel Aviv contra los militantes palestinos. "Si se habla de un cese al fuego, eso no ocurrirá, porque no detendremos nuestros esfuerzos bélicos para destruir la máquina de guerra de Hamás", destacó Herzog. "Mientras lo hacemos, tenemos una obligación de brindar ayuda humanitaria en el terreno, y lo cumplimos", añadió.

De acuerdo con el embajador, Israel se esfuerza por suministrar agua y otras provisiones esenciales a las áreas de la parte sur de la Franja de Gaza, que no se asocian con las actividades de Hamás.

Este martes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que EE.UU. no apoya un alto al fuego en la Franja de Gaza, puesto que, aseguró, Hamás sería "el único que se beneficiaría" de esa medida. En cambio, respalda "pausas humanitarias temporales y localizadas, para permitir que la ayuda llegue a poblaciones específicas y para facilitar la evacuación de las personas que quieran salir".

