Revelan los resultados de las pruebas iniciales de toxicología del actor Matthew Perry

Las primeras pruebas de toxicología realizadas al actor estadounidense Matthew Perry, encontrado sin vida en un jacuzzi de su residencia en Los Ángeles el pasado 28 de octubre, descartaron la presencia de fentanilo o metanfetamina en su organismo, revelaron fuentes policiales al portal TMZ.

De acuerdo con las autoridades, es importante tener en cuenta que Perry fue sometido a un análisis superficial. Las pruebas más detalladas y profundas para determinar rastros de otras drogas en su sangre o niveles nocivos de algún medicamento no arrojarán resultados concluyentes pronto.

Es probable que el reporte toxicológico final tarde entre cuatro y seis meses en conocerse, asegura el medio. Una vez que se recopilen esos datos y los de otras pruebas que se están llevando actualmente, el forense podrá determinar la causa y manera de muerte.

La autopsia realizada al actor de la serie 'Friends' el 30 de octubre no fue concluyente y en la escena no se encontraron de drogas u otras sustancias ilegales ni signos de violencia. No obstante, Perry guardaba medicamentos recetados, entre antidepresivos, ansiolíticos y uno que se usa muy a menudo en personas con enfisema o bronquitis crónica. TMZ subraya que el actor, de 54 años, fue fumador toda su vida.

La división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación del caso, aunque por el momento no hay sospechas de que se hubiera cometido un crimen. Si bien unas fuentes señalan que Perry aparentemente se ahogó y otras sugieren que sufrió un paro cardíaco, el forense dará el dictamen definitivo una vez que se completen todas las pruebas.