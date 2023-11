Italia, en "emergencia regional" por inundaciones que han dejado al menos tres muertos

#allertameteoTOS - Qui tutti gli aggiornamenti sulla situazione in seguito all'ondata di maltempo che sta interessanto la nostra regione 👉 https://t.co/vvnUWTbc7VNuove riunioni sono previste nelle prossime ore e durante la notte per continuare a monitorare le criticità in corso pic.twitter.com/YEGRUj8ifN